Bereisung OBS: Kostenlose Beratungstermine – Mehr Übernachtungsgäste durch Onlinebuchbarkeit gewinnen

(wS/si) Siegen 14.02.2024 | Der Touristikverband Siegen-Wittgenstein bietet Gastgeberinnen und Gastgebern persönliche, kostenfreie und unverbindliche Beratungstermine zum Thema Onlinebuchbarkeit an. Ein Großteil aller Reisenden bucht seine Unterkünfte online. Digital auffindbar und in der Online-Welt sichtbar

zu sein, ist das A und O für alle Gastgeberinnen und Gastgeber. Die allgemeine Sichtbarkeit im Netz zu steigern, ist wie eine virtuelle Brücke zwischen den Gästen und unserer Region. Aus diesem Grund möchte der Touristikverband Siegen-Wittgenstein e. V. (TVSW) allen interessierten Gastgeberinnen und Gastgebern von Ferienunterkünften die Chance geben, sich über die Möglichkeiten der Onlinebuchung zu informieren. Dazu haben der TVSW und sein Servicepartner, die OBS OnlineBuchungService GmbH, eine Bereisung der Region Siegen- Wittgenstein geplant. Interessierte können sich für einen kostenlosen und unverbindlichen

Beratungstermin zwischen dem 28. Februar und 1. März anmelden und sich bequem Zuhause beraten lassen. Im Gespräch werden die Vorteile der Onlinebuchung erörtert, alle wichtigen Informationen besprochen und natürlich wird auf die Bedürfnisse der Gastgeberinnen und Gastgeber eingegangen. Die Zusammenarbeit mit der OBS bringt den Hotelbesitzerinnen und Hotelbesitzern in Siegen- Wittgenstein viele Vorteile. Neben der direkten Onlinebuchbarkeit auf der Homepage der jeweiligen Gemeinde oder Stadt, ist die Unterkunft auch über die Homepage des TVSW buchbar sowie auf allen großen Buchungsportalen wie booking.com, HRS, BestFewo und Airbnb. Dabei müssen die Gastgeberinnen und Gastgeber nur einen Belegungskalender pflegen und haben somit mit einer einmaligen Pflege eine hohe Reichweite. Zudem können sie individuelle

Einstellungen vornehmen wie z. B. die Mindestaufenthaltsdauer und die Vorausbuchungsfrist. Mit der Möglichkeit eines Buchungskalenders für die eigene Homepage oder der kostenlosen Erstellung einer eigenen Homepage über die OBS können sie zudem ihren Eigenvertrieb stärken. Der Service wird durch eine professionelle Buchungsabwicklung, die z. B. auch Stornobedingungen und AGB umfasst, abgerundet. Bei der ersten Bereisung der OBS im Sommer 2023 ließen sich 14 Gastgeberinnen und Gastgeber beraten und gleich zehn schlossen noch während des Termins einen Vertrag ab. Die Vorteile der Zusammenarbeit haben sie sofort überzeugt. Bei Interesse an einem der kostenfreien und unverbindlichen Beratungstermine zwischen dem 28. Februar und 1. März bei Jule Kampen, Telefon 0271 333-1017 melden, oder eine E-Mail mit den Kontaktdaten an gastgeberservice@siegen-wittgenstein.de senden. Weitere Informationen zum Buchungsservice des TVSW gibt es unter tv.siegen-

wittgenstein.info/buchungsservice.