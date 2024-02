Caritas-Beratungszentrum „Hörst du mich?" setzt mit Buswerbung ein Zeichen für Sterben, Tod und Trauer

(wS/cr) Siegen 09.02.2024 | Der Caritasverband Siegen-Wittgenstein e.V. plant in diesem Jahr mit seinem Beratungszentrum „Hörst du mich?“ eine innovative Kampagne, um die Themen „Sterben“, „Tod“ und „Trauer" ins Bewusstsein der Öffentlichkeit zu rücken. Im Fokus steht dabei nicht nur die Sensibilisierung für diese Themen, sondern auch die Gewinnung von Unterstützerinnen und Unterstützern für das kostenlose Beratungsangebot der Einrichtung. Die Aktion soll u. a. durch Spenden von Unternehmen und Privatpersonen ermöglicht werden. Ein exklusiv von der Caritas gebrandeter Bus wird spätestens zum Frühling das Siegerland durchstreifen, um

nachhaltig Aufmerksamkeit zu erregen. Die Kampagne hat das Ziel, die Gesellschaft für die Herausforderungen rund um die Themen „Sterben“, „Tod“ und „Trauer“ zu sensibilisieren. Katharina Jung, Leiterin des Beratungszentrums, betont die Dringlichkeit des Themas: „Die Auswirkungen von schweren Krankheiten oder Suizid können Familien stark belasten. Kinder und Jugendliche leiden besonders unter dieser Extremsituation. In diesen Situationen können wir erste Anlaufstelle sein." Bei der Finanzierung des Busses setzt „Hörst du mich?" auf die Solidarität der heimischen Unternehmen und der Siegener Bevölkerung. Christoph Eich, Fundraiser des Caritasverbandes, erklärt: „Die Idee ist, dass wir alle Unterstützerinnen und Unterstützer auf dem Bus verewigen wollen. Unternehmen können ihr Logo mit einem einmaligen Beitrag von 1.000 Euro auf dem Bus platzieren und als Förderer sichtbar werden. Privatpersonen, die ab einem Betrag von 100 Euro spenden, werden namentlich erwähnt." Die Aktion bietet somit eine einzigartige Gelegenheit für Unternehmen und Privatpersonen, sich aktiv an der Sensibilisierung für diese wichtigen Themen zu beteiligen und gleichzeitig das kostenlose Beratungsangebot von „Hörst du mich?" zu unterstützen.

Fotos: Carolin Rosenbauer