Firma Rink aus Kreuztal spendet 2.000 Euro an die Ambulante ökumenische Hospizhilfe Siegen e.V.

(wS/ca) Kreuztal 07.02.2024 | Gerrit Ebener-Greis, 1. Vorsitzende der Ambulanten ökumenischen Hospizhilfe Siegen e.V., und Iris Dittmann vom Caritasverband Siegen-Wittgenstein e.V. freuen sich über eine Spende in Höhe von 2000 Euro der Firma Rink aus Kreuztal-Littfeld.

„Uns liegt die Hospizarbeit sehr am Herzen. Wir haben gerade wieder selbst erlebt, wie wertvoll diese

Unterstützung ist“, berichtet Georgia Bäcker von der Fima Rink bei der Spendenübergabe. Eine langjährige

Mitarbeiterin des Unternehmens war im letzten Jahr sehr schwer erkrankt und innerhalb kürzester Zeit

verstorben. Helga Hoffmann, ehemalige Kollegin und seit vielen Jahren in der Hospizhilfe tätig, konnte die

schwer Erkrankte in den letzten Lebenswochen unterstützen. „Sie war immer für die erkrankte Kollegin da. Sie

hat sich im Krankenhaus liebevoll gekümmert und sogar den Umzug ins Evangelische Hospiz organisiert und

begleitet“, so Georgia Bäcker weiter. Da war die Idee schnell geboren, dass die Firma – wie seit einigen Jahren

schon gute Tradition – auf Werbepräsente verzichtet und die Hospizarbeit im Siegerland unterstützt – die

Ambulante ökumenische Hospizhilfe Siegen e.V. und das Evangelische Hospiz mit jeweils 2000 Euro.

Geschäftsführer Dr. Michael Bäcker und seine Frau Georgia Bäcker überreichten den Spendenscheck

persönlich an Gerrit Ebener-Greis, Helga Hoffmann und Iris Dittmann. Die Ambulante ökumenische Hospizhilfe

Siegen e.V. begleitet Menschen am Lebensende und berät die Angehörigen. Die über 70 Ehrenamtlichen,

Männer wie Frauen jeden Alters, können die Betroffenen zu Hause, im Pflegeheim oder auch im Krankenhaus

besuchen und unterstützen. „Wichtig ist für uns, dass wir da sind, zuhören und Hilfe anbieten, wo sie gewünscht

und gebraucht wird“, berichtet Gerrit Ebener-Greis.

Die Firma Rink aus Kreuztal-Littfeld beschäftigt fast 30 Mitarbeitende und verkauft ihre Maschinen nicht nur in

Deutschland, sondern weltweit. Das in der dritten Generation geführte Familienunternehmen stellt

wirtschaftliche Maschinen rund um den Verschluss für Getränkeproduzenten her.

Gerrit Ebener-Greis bedankte sich im Namen der Hospizhilfe und freut sich sehr über die großzügige

Unterstützung. „Die Hilfe durch den Hospizdienst ist für die Betroffenen und deren Angehörigen kostenlos und

wir müssen immer einen Teil der Kosten über Spenden decken. Leider sind auch bei der Hospizhilfe die

Spenden in den letzten Jahren durch die Inflation und den Ukraine-Krieg stark zurückgegangen, sodass die

finanzielle Unterstützung gerade zum richtigen Zeitpunkt kommt.

Dr. Michael Bäcker, Iris Dittmann, Helga Hoffmann, Gerrit Ebener-Greis, Georgia Bäcker

.

.

.

Anzeige – Günstig Werbung schalten auf wirSiegen.de – Infos hier

Ihnen gefällt unsere Berichterstattung und Sie möchten wirSiegen.de unterstützen? Dann klicken Sie bitte HIER.

Wir freuen uns sehr, vielen Dank!