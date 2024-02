Gewalttätiger Zwischenfall in betreuter Wohneinrichtung in Olpe: 14-Jähriger verletzt 15-Jährigen mit Messer

(wS/ots) Olpe 03.02.2024 | Am Mittwoch (31.01.2024) kam es gegen 13:25 Uhr zu einem Streit zwischen einem 14-jährigen und einem 15-jährigen Jugendlichen in einer betreuten Wohneinrichtung in Olpe. Die Beiden hatten sich bereits am Tag zuvor verbal gestritten. Dieser Streit konnte jedoch durch Betreuungspersonal zunächst geschlichtet werden. Der Konflikt flammte schließlich am Mittwoch erneut auf und eskalierte letztlich soweit, dass einer der Beteiligten dem anderen mit einem Messer Verletzungen zufügte. Beide Jugendliche mussten ambulant im Krankenhaus versorgt werden. Der messerführende Jugendliche (14) wurde vorläufig festgenommen und am gestrigen Tage beim AG Olpe vorgeführt. Es erging ein Untersuchungshaftbefehl.





Fotos: Andreas Trojak – Aylin Kamrath / wirSiegen.de

.

Anzeige – Günstig Werbung schalten auf wirSiegen.de – Infos hier

Ihnen gefällt unsere Berichterstattung und Sie möchten wirSiegen.de unterstützen? Dann klicken Sie bitte HIER.

Wir freuen uns sehr, vielen Dank!