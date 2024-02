Grundsatzbeschluss gefasst: Neues Feuerwehrgebäude für Sohlbach-Buchen

(wS/si) Siegen 09.02.2024 | Die Freiwillige Feuerwehr in Sohlbach-Buchen soll ein neues Gebäude erhalten. Dies hat der Bauausschuss in der Sitzung am Mittwoch, 7. Februar, beschlossen. Zuvor hatte der Ausschuss für Feuerschutz, Sicherheit und Ordnung den Grundsatzbeschluss für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses gefasst. Das alte Gebäude genügt den aktuellen Standards nicht mehr. Gründe dafür sind eine marode Bausubstanz sowie die fehlende Geschlechtertrennung im Sanitärbereich. Geplant ist der Bau für die Jahresmitte 2025. Dafür fallen bei der Stadt Siegen Kosten von rund 3,4 Millionen Euro an.

Geplant ist der Neubau nach den Grundsätzen einer „gesicherten Infrastruktur“, die unter anderem eine Notstromversorgung und einen Hochwasserschutz umfasst. Außerdem soll die vorhandene Druckerhöhungsstation der Siegener Versorgungsbetriebe in den Neubau integriert werden. Ausgestattet werden soll das Gebäude zudem mit zwei neuen Fahrzeughallen, einem Umkleide- und Sanitärbereich, einem Büro für die Löschgruppenleitung, einem Schulungsraum und einer Wohnung mit der Zweckbindung für Feuerwehrangehörige.

Nach einem Vorentwurf der Verwaltung und intensiver Prüfung wurde festgestellt, dass der Standort des alten Feuerwehrgerätehauses den Anforderungen für einen Neubau entspricht. Beim Bau würde lediglich ein hinter dem Gebäude liegender Spielplatz leicht verkleinert.