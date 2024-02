Höhepunkte und Ehrungen: Rückblick auf das erfüllende Jahr bei Pro Musica 1887

(wS/pro) Netphen 13.02.2024 | Pro Musica 1887 JHV am 10.02.2023 im Schulungsraum der Dreisbachhalle in Dreis-Tiefenbach.

23 Mitglieder haben sich um 17 Uhr zur JHV eingefunden.

Der 61 Mitglieder zählende Verein kann auf ein erfüllendes Jahr zurück blicken, das im ausverkauften Konzert am 04.11.2023 in der Namen-Jesu Kirche in Dreis-Tiefenbach seinen Höhepunkt hatte.

Geehrt wurden in diesem Jahr Bernd Weber für 50 Jahre passive Migliedschaft. Christine und Rainer Klein für 25 passive Mitgliedschaft, sowie Günter Schneider für 70 Jahre aktives Singen. Anwesend war nur Günter Schneider (Siehe Bild)

Der Vorstand wurde ein wenig umgebaut. Brigitte Schumacher verlies den Vorstand und den Verein aus gesundheitlichen Gründen ebenso wurde Gerhard Knappstein als 1. Schriftführer verabschiedet.

Wie Folgt wurden die neuen Posten getauscht und Bestätig:

2. VorsitzendeAnja Schmidt einstimmig Wiederwahl

2. KassiererinMargarete Höfer einstimmig Wiederwahl

1. SchriftführerHeidrun Hunecke einstimmig Neuwahl

Beisitzerin Anette Flender-Witzmann einstimmig Neuwahl

Da kein passives Mitglied anwesend war hat der Vorstand von der Versammlung den Auftrag bekommen ein passives Mitglied im Nachgang als Kassenprüfer zu verpflichten.

Als vorläufigen Terminplan konnte der Vorstand folgende aufstellung präsentieren:

13. April Samstag, Frühlingsfest in Helberhausen

24. Juli Grillfest mit Partnern um den Blauen Salon

30. November Konzert in der Ev. Kirche Dreis-Tiefenbach

3. August Samstag, Singen beim Gottesdienst in der Peterskapelle Netphen

Günter Schneider wurde für 70 Jahre aktives Singen geehrt