Jahreshauptversammlung 2023: Abschied von Michael Krämer und neue Vorstandsstruktur für den FC Eiserfeld e.V. beschlossen

(wS/fce) Siegen 13.02.2024 | Im vergangenen November fand die ordentliche Mitgliederversammlung des FC Eiserfeld e.V. statt. Zahlreiche Mitglieder waren erschienen, um gemeinsam auf das vergangene Jahr zurückzublicken, über aktuelle Entwicklungen zu diskutieren und die Weichen für die Zukunft zu stellen.

Der 1. Vorsitzende Michael Krämer eröffnete die Veranstaltung mit einer Schweigeminute für die verstorbenen Mitglieder. Im Anschluss wurde in den vielfältigen Berichten aus Vorstand, Finanzen, Jugend und Alte Herren ein Rückblick auf die vielfältigen Ereignisse und Aktivitäten des vergangenen Jahres gelegt. Die Mitglieder erfuhren von erfolgreichen sowie aktuellen Projekten, gelungenen Veranstaltungen.

Ein emotionaler Moment in der Jahreshauptversammlung waren die Verabschiedungen.

Mit Michael Krämer stellte der langjährige 1. Vorsitzende sein Amt nach insgesamt 24 Jahren in zwei Amtszeiten zur Verfügung und kandidierte nicht erneut für das Amt. Der Ehrenvorsitzende Gerd

Feld bedankte sich bei Michael Krämer in einer Laudatio für die vertrauensvolle Zusammenarbeit und hob die gemeinsam erreichten Meilensteine und Erfolge der letzten Jahre hervor. Seine Worte wurden von einem herzlichen Applaus begleitet, der die Wertschätzung und Anerkennung der Anwesenden für sein großes Engagement widerspiegelte. Im Anschluss überreichte der Vorstand Michael Krämer ein persönliches Geschenk und unterbreitete der Versammlung den Wahlvorschlag Michael Krämer zum Ehrenvorsitzenden zu ernennen. Dieser Vorschlag wurde einstimmig angenommen und Michael Krämer, neben Gerd Feld, zum zweiten Ehrenvorsitzenden des FC Eiserfeld ernannt. Ebenfalls verabschiedet wurde Walter Schönau, der nach vielen Jahren ebenfalls nicht mehr für ein Vorstandsamt kandidiert, sowie Dirk Freund, der als langjähriger Jugendtrainer im vergangenen Sommer aus der aktiven Arbeit ausgeschieden war.

Der Mitgliederversammlung wurde nach den Verabschiedungen eine neue Vorstandsstruktur vorgestellt. Seit rund eineinhalb Jahren beschäftigte sich der Vorstand damit, wie der Verein für die Zukunft aufgestellt sein soll. Die bestehende Vorstandsstruktur wurde hinterfragt mit dem Ziel eine zukunftssichere Struktur zu schaffen. Dazu wurde mit einem Berater des Landessportbundes (LSB) ein Entwurf erarbeitet, der in einer kleineren Taskforce ausgearbeitet wurde. Der erste Schritt war die Analyse der bestehenden Struktur und der aktuellen Aufgaben und -verteilungen. Mit dem erarbeiteten Entwurf und der Zuordnung der Aufgaben ist eine

ressourcenbezogene, menschenunabhängige Struktur entstanden, die eindeutige Positionen und Aufgaben aufzeigt. Somit sollen klare Strukturen, kürzere Entscheidungswege ein effektiveres Arbeiten ermöglicht werden. Zukünftig soll der Vorstand in fünf Sparten aufgeteilt werden. Je Sparte wird es einen Ressortleiter geben. Der Vorstand wurde beauftragt, die vorgestellte Struktur umzusetzen und eine notwendige Satzungsänderung in Angriff zu nehmen.

Im Anschluss wurde der Vorstand neu gewählt – turnusmäßig standen Neuwahlen an. Hier musste ein letztes Mal nach alter Struktur gewählt werden. Die Position des 1. Vorsitzenden bliebt vakant, der aktuelle Vorstand sieht wie folgt aus: 2. Vorsitzende: Maik Otto und Andreas Schneider, Geschäftsführer Lars Böcking, Beisitzer: Thomas Fries, Ralf Schneider, Henning Aehl, Bastian Otto, Martin Abend, Dominic Schrepfermann, Patrick Theis, Klaus-Dieter Kircheiß, Dirk Holdinghausen, Nino Wüllner und Heiko Buckard.

v.l. Verabschiedet im Namen des Gesamtvorstandes vom stellv. Vorsitzenden Maik Otto wurde Michael Krämer, der nun Ehrenvorsitzender des FC Eiserfeld ist (Reihenfolge v.r.).