LKW landet im Graben: Bergungsaktion auf der L728 zwischen Hilchenbach und Wirme / Brachthausen

(wS/red) Hilchenbach 07.02.2024 | Am heutigen Mittwochnachmittag musste die L 728 zwischen Hilchenbach und Wirme/Brachthausen aufgrund eines LKW-Unfalls für mehrere Stunden voll gesperrt werden.

Der Fahrer eines Lasters befuhr die Landstraße L728 von Hilchenbach in Richtung Brachthausen. Hierbei kam er nach rechts in den unbefestigten Seitenstreifen, und sein Laster kam von der Straße ab. In Schräglage kam der LKW im Graben zum Stillstand. Ein Bergungsunternehmen musste das Fahrzeug dann aus seiner misslichen Lage befreien. Mit einer Seilwinde wurde der LKW wieder auf die Straße gezogen.

Gegen 17:30 Uhr konnte die Polizei die Straße wieder für den Verkehr freigeben. Der LKW-Fahrer blieb zum Glück unverletzt.

Anmerkung der Redaktion: Überschrift „Kleinlaster landet im Graben: Bergungsaktion auf der L728 zwischen Hilchenbach und Wirme/Brachthausen“ ist uns bedauerlicherweise ein Fehler unterlaufen. Nach Überprüfung stellte sich heraus, dass es sich bei dem Fahrzeug, das im Graben landete, um ein größeres Modell handelte, und nicht um einen Kleinlaster, wie ursprünglich angegeben. Wir haben es verbessert und bitten den Fehler zu entschuldigen. A.T.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de

