Mitspiel-Krimidinner „Mord an Bord“

Netphen 02.02.2024 | Gäste schlüpfen in eine ihnen vorher zugewiesene Rolle und ermitteln in folgendem Szenario:

„Am 10. August 1914 sticht die Libertania mit Ziel Southampton, in See. Am 14. August bittet der Kapitän des Schiffes alle Passagiere und Besatzungsmitglieder, sich im großen Ballsaal zu versammeln. In ernstem Ton erklärt Kapitän Bayard, er sei soeben informiert worden, dass deutsche Truppen in Belgien und Russland einmarschiert seien. Als Folge dieses Angriffes haben England und Frankreich Deutschland den Krieg erklärt.

Gerade als sich die Passagiere und die Mannschaft von dieser schrecklichen Neuigkeit etwas erholt haben, geht das Licht im Ballsaal aus. Man hört Schreie und einen Schuss. Als das Licht wieder angeht, haben viele Leute den Ballsaal verlassen und der Körper des Kapitäns liegt leblos auf dem Boden. Jemand hat den Kapitän erschossen. Aber wer?“

Genießen Sie dazu ein leckeres 3-Gänge-Menü.

Samstag | 24.02.2024 | 18.30 Uhr, Gasthof Ley (Glockenstraße 9, 57250 Netphen-Irmgarteichen)

Eintritt: 69 €, inklusive 3-Gänge Menü.

Es sind nur noch wenige Tickets erhältlich bei:

Kulturforum Netphen, Neumarkt 7, 57250 Netphen (Öffnungszeiten mo-fr 8:15-12:00, mo 13:45-15:45, do 13:45-16:45 h)

oder per Mobilrufnummer: 0160-94461684

