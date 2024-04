10 Jahre MädelsKramLaden in Eiserfeld – tolle Aktionen geplant

(wS/mkl) Siegen 22.04.2024 | Der MädelsKramLaden in Siegen-Eiserfeld wurde 2014 aus einer Markt-Idee gegründet und besteht nun schon seit 10 Jahren.

Das wollen wir mit einem Jubiläum im Mai feiern.

Heute sind wir insgesamt 7 Mädels mit 1000 Ideen.

Dass der Laden auch in Zeiten von Corona bestehen bleiben konnte liegt einzig und alleine an unserem Konzept. Denn wir alle teilen uns die Arbeitszeiten im Laden und die Miete des Ladenlokals. Alleine hätte es keine von uns schaffen können.

Es gibt bei uns fast alles, was das „Handmade-Herz“ begeistert.

Verschiedenes zum Selbermachen und genauso aber auch ganz viele tolle handgemachte Geschenkideen.

Nahezu jeden Wunsch können wir durch die Vielfalt von uns Mädels erfüllen, denn jede von uns ist in einem anderen Bereich kreativ. Eine Kundin sagte mal wir sind wie „Etsy – nur eben Live in Siegen“. Stöbern wird nie langweilig, jedes Mal findet man etwas Neues bei uns.

Im Aktionsmonat Mai wird es zwei größere Veranstaltungen geben.

Am 04. Mai findet von 11 – 17 Uhr der „Mädels-Kram-Markt“ auf dem Parkplatz der Sparkasse Eiserfeld statt. Hierbei werden bis zu 25 kreative Aussteller erwartet. Ab 12 Uhr kommt die „Glitzerfee“ zum gratis Kinderschminken, gesponsert von Juwelier Linschmann, und es wird ein Kuchen-Buffet auf Spendenbasis für die Aktion Lichtblicke e.V. geben.

Ein Besuch bei hoffentlich bestem Wetter lohnt sich.

Am 25. Mai findet der Aktionstag zum „Jubiläum – 10 Jahre MädelsKramLaden“ direkt bei uns im Laden statt. Hier werden auch an diesem Tag ein paar kreative Aussteller mit ihren Waren in Koffern im Laden vertreten sein, kleine Stickereien sind an diesem Tag direkt vor Ort möglich und es wird natürlich auch für das leibliche Wohl gesorgt.

Beide Veranstaltungen versprechen ein Ereignis für die ganze Familie zu werden.

Merken Sie sich den 04. und 25. Mai vor und seien Sie dabei!