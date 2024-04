Adrenalin pur: Gravity Cup kehrt am kommenden Wochenende in den Bikepark Olpe auf dem Fahlenscheid zurück!

(wS/js) Olpe 24.04.2024 | Auf dem Fahlenscheid im Bikepark OE findet am Wochenende der erste Lauf 2024 der Downhill Mountainbike Rennserie „Gravity Cup“ statt. Bis zu 280 Starter werden am Sonntag die extra für das Rennen abgesteckte Strecke gegen die Zeit fahren, um eine gute Platzierung und wertvolle Punkte für die Serien-Gesamtwertung zu sammeln.

Veranstalter des Rennens ist die Radsportabteilung des TV Olpe, auch bekannt als frOErider sowie die Trail Büffel. Dessen Mitglieder sich ebenfalls mit viel Herzblut um die Strecken des Bikepark Olpes kümmern.

Los geht es am Samstag morgen mit dem Trackwalk. Hier können alle gemeldeten Starter die extra für das Rennen modifizierte Strecke unter die Lupe nehmen. Von 12 bis 18Uhr haben die Teilnehmer anschließend Zeit die Strecke zu trainieren. Im Anschluss daran wird den Zuschauern ein weiteres Highlight geboten. Am Samstag Abend ab 18.30Uhr startet der WhipOff-Contest. Hier versuchen die Fahrer bei spektakulären Sprüngen ihre Räder so quer wie möglich in die Luft zu stellen. Am Sonntag, nach einem morgendlichen Pflichtraining findet das Rennen statt. Ab 13:00 beginnt die Uhr für die Fahrer an zu ticken. Im Anschluss, nachdem der letzte Fahrer die Ziellinie überquert hat, womit ca. gegen 16 Uhr zu rechnen ist, findet die Siegerehrung statt, wo die Tages-Schnellsten aller Klassen geehrt werden. Auf die besten Fahrern des Rennens und des Whipoff‘s warten zudem tolle Preise, welche es zu gewinnen gibt. Zum Training sowie Rennlauf und WhipOff-Contest sind Zuschauer jederzeit Willkommen. Der Eintritt ist frei.

Für das leibliche Wohl bietet die Familie Stinn in der Skihütte neben warmen Speisen, Kaffee und Kucken, am Sonntag auch einen Waffelstand auf der Terrasse an. Die Skihütte ist an beiden Tagen von 10-17 Uhr geöffnet.

Fotos: Frank Wipperfürth

