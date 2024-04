Bachtiere erkunden an der Ilse – Bio-Station in Bad Laasphe bietet Veranstaltung für Kinder

(wS/bl) Bad Laasphe 16.04.2024 | Die Biologische Station Siegen-Wittgenstein bietet am 24. April 2024 von 16:30 bis 18:30 Uhr eine Bacherkundung für Kinder ab sieben Jahren an. Dabei können die Kinder versteckt lebende Wasserinsekten und mit Glück auch Fische entdecken. Treffpunkt für die Entdeckungsreise unter Wasser ist der Parkplatz Ilsetal in 57334 Bad Laasphe.

Geleitet wird der Termin von Sabine Portig. Die teilnehmenden Kinder werden gebeten, Gummistiefel und, falls vorhanden, eine Becherlupe mitzubringen. Eine Anmeldung ist erforderlich und unter 02732 7677340 oder über den Online-Veranstaltungskalender der Biologischen Station unter www.biostation-siwi.de möglich. Bei zu hohem Wasserstand muss die Veranstaltung ausfallen.

Foto: Sabine Portig

