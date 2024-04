Bericht zur Jahreshauptversammlung des SV Gosenbach 1963 e.V vom 12.04.2024

(wS/svg) Siegen 16.04.2024 | Am vergangenen Freitag, den 12.04.2024 fand die Jahreshauptversammlung des SV Gosenbach 1963 e.V. inkl. der Abteilungsversammlungen statt. Der 1. Vorsitzende (André Grimm) und der 2. Vorsitzende (Matthias Fries) begrüßten zu Beginn 71 anwesende Vereinsmitglieder und freuten sich auch in diesem Jahr wieder über die große Teilnahme.

Im Rahmen der Jahreshauptversammlung wurden insgesamt 15 Mitglieder für ihre langjährige Mitgliedschaft geehrt. Zu den Geehrten gehörten Sarah Becker, Marcel Berg, Matthias Irle, Tobias Portmann, Susanne Stahl und Dennis Weide für 25 Jahre Mitgliedschaft sowie Michael Bottenberg für 40 Jahre Mitgliedschaft. Ebenso wurden die Gründungsmitglieder Hans Berg, Burkhard Portmann, Manfred Kollnischko, Klaus Strunk, Peter Krämer, Erhard Utsch, Ulrich Leicher und Eckhard Wirths für 60 Jahre Mitgliedschaft geehrt.

Nach den Ehrungen folgten die Abteilungsberichte. Den Anfang machten der Abteilungsleiter Fußball (Philipp Dücker) und Jugendleiter Fußball (Jens Wunderlich) mit Ihren Präsentationen. Philipp Dücker bedankte sich nach seinem Bericht für die Unterstützung der letzten 6 Jahre im Fußballvorstand und gab bekannt, dass er aus privaten Gründen nicht mehr als Abteilungsleiter Fußball zur Wahl steht. Er wurde im Anschluss zum Koordinator für Kommunikation und Veranstaltungen gewählt und entlastet zukünftig den Fußballvorstand, indem er einige Aufgaben in den Gesamtvorstand zurückführt. Weitere Berichte des Hauptkassierers (Matthias Fries für den entschuldigten Ralph Rottler), der den Mitgliedern berichtet, dass der Verein

auf einer guten finanziellen Basis steht und der Abteilungsleiter Tennis (Oliver Höfer) folgten. Auch Oliver Höfer gab bekannt, dass er in diesem Jahr nicht erneut zur Wahl des Abteilungsleiter Tennis steht und somit nach 27 Jahren in Vorstandstätigkeiten für den SV Gosenbach aufhört. Zuletzt folgt der Bericht der Kassenprüfer (Peter Klink und Tobias Schlüter).

Im Nachgang zu den Berichten beschloss die Versammlung den Antrag des Gesamtvorstandes zur Erweiterung und Umstrukturierung der Vereinsvorstände.

Somit wurden bei den Neuwahlen folgende Entscheidungen getroffen:

Gesamtvorstand:

– Vorsitzender: André Grimm

– Stellv. Vorsitzender: Matthias Fries

– Kassierer: Ralph Rottler

– Koordinator Kommunikation und Veranstaltungen: Philipp Dücker

– Kassenprüfer: Tobias Schlüter und Adrian Schmidt

Fußballvorstand:

– Abteilungsleiter: Tim Eckhardt

– Stellv. Abteilungsleiter: Kim Schürbusch

– Geschäftsführer: Dennis Weide

– Jugendleiter: Jens Wunderlich

– Stellv. Jugendleiter: Tobias Kühn

– Geschäftsführer Jugend: Michael Bottenberg

– Schriftführer: Phil Rottler

– Sozialwart: Hauke Hackler

– ⁠Platzkassiererin: Leonie Schumacher

– ⁠Beisitzer Öffentlichkeitsarbeit: Marvin Weber

– ⁠Beisitzerin Ausstatter: Vanessa Wienand

– ⁠Beisitzer besondere Aufgaben: Leon Pitzer

Tennisvorstand:

– Abteilungsleiter:

– ⁠Stellv. Abteilungsleiter: –

– ⁠Jugendleiter: Stefan Stahl

– ⁠Stellv. Jugendleiterin: Sarah Becker

– ⁠Beisitzerin: Julia Kreß

Veränderungen Vorstände:

Nach der Erweiterung des Gesamtvorstandes wurde Philipp Dücker zum Koordinator für Kommunikation und Veranstaltungen gewählt. Im Abteilungsvorstand Fußball übernimmt den Posten des Abteilungsleiters Tim Eckhard der mit Kim Schürbusch

ebenfalls einen neuen stellv. gefunden hat. Zudem gehören neu dazu Leonie Schumacher, Marvin Weber und Leon Pitzer.

Für die Abteilungsleitung Tennis wurden noch keine Kandidaten gefunden. Somit werden diese beiden Posten bis zur Zuwahl vom Gesamtvorstand mit geleitet. Neu im Abteilungsvorstand Tennis ist Julia Kreß als Beisitzerin.

Rückblick: Ein neuer Verkaufsstand am Spielfeldrand wurde fertiggestellt. Zudem wurde das Sportheim renoviert und mit einem Digitalisierungspaket im Rahmen der Renovierung modernisiert.

Ausblick: Fußballschule VFL Bochum ist zum 10. Mal zu Gast auf der Gosenbacher Alm. Ein Spiel gegen eine Traditionsmannschaft wird geplant. Das Luca-Debus-Gedächtnisturnier findet wie immer an Pfingsten vom 17.05.2024 – 20.05.2024 statt.

Am 18.05.2024 und 19.05.2024 findet das Pfingstwaldfest statt.

Um 22:18 schloss Andre Grimm die Veranstaltung und bedankte sich bei alles anwesenden Mitgliedern.

.

