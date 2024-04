Buschhütter Frühlingsfest und Hähnewettkrähen am 1. Mai am Vereinsheim des Rassegeflügelzuchtvereins Buschhütten

(wS/red) Kreuztal 28.04.2024 | Am kommenden 1. Mai 2024 lädt der Rassegeflügelzuchtverein Buschhütten herzlich zum 16. Buschhütter Frühlingsfest ein, das in diesem Jahr gleichzeitig das 54. Hähnewettkrähen beherbergt. Die Veranstaltung findet ab 10.00 Uhr am Vereinsheim des Rassegeflügelzuchtvereins Buschhütten statt.

Traditionell erwartet die Besucherinnen und Besucher ein Tag voller spannender Aktivitäten und Einblicke in die Welt der Geflügelzucht. Der Veranstaltungsort vor dem Vereinsheim in Buschhütten, großzügig zur Verfügung gestellt von der Spedition Siebel in der Siegener Str. 152a in Kreuztal-Buschhütten, bietet ausreichend Platz für die Veranstaltung.

Eine Vielzahl verschiedener Rassehähne wird ihr Können unter Beweis stellen, indem sie in einer festgelegten Zeit um die Wette krähen. Die „Kräher“ werden dabei gezählt, um den Ausstellerinnen und Ausstellern die Chance auf attraktive Preise zu ermöglichen. Zusätzlich können die Gäste verschiedene Rassegeflügelarten in artgerechten Volieren bestaunen.

Der Rassegeflügelzuchtverein Buschhütten zählt derzeit 85 Mitglieder sowie eine aktive Jugendgruppe. Letztere hat unter der Leitung von Felix Badermann, Verena Hau und Heike Neumann während der Osterzeit Ostereier gefärbt und am Karfreitag den Osterhasen leibhaftig begrüßt. Des Weiteren wurden von der Jugendgruppe Kürbisse geschnitzt und traditionelle Plätzchen im Dezember gebacken, um sie an ältere Mitglieder zu verteilen. Collagen aller Aktivitäten werden für die Gäste erstellt.

Das Programm am 1. Mai verspricht Unterhaltung für die ganze Familie, darunter ein Auftritt von Frank Neuser mit seinen Darbietungen wie Jonglieren und Feuerspucken, begleitet von einem Überraschungsauftritt der Jugendgruppe. Ein Schätzspiel mit attraktiven Preisen sorgt ebenfalls für Spannung und gute Laune.

Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt: Es werden Leckereien vom Grill, kühle Getränke sowie frisch gekochte Erbsensuppe der heimischen Feuerwehr angeboten. Außerdem erwarten die Gäste zahlreiche selbstgebackene Kuchen und frisch gebackene Waffeln.

Auch für die kleinen Besucherinnen und Besucher ist bestens gesorgt, denn eine ca. 12 Meter lange Hüpfburg, Dosenwerfen, Kinderschminken und weitere Attraktionen stehen bereit.

Der Rassegeflügelzuchtverein Buschhütten hofft, mit diesem vielfältigen Programm Ihr Interesse geweckt zu haben, und freut sich darauf, Sie am 1. Mai begrüßen zu dürfen.

Fotos: Rassegeflügelzuchtverein Buschhütten

