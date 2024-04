Einladung zum Frühlingsfest auf dem Brauereihof der ERZQUELL Brauerei

(wS/mn) Mudersbach 24. April 2024 – Am Samstag, den 18. Mai 2024, wird der Brauereihof in der Kölner Straße in Mudersbach erstmals zur Kulisse für das Erzquell-Frühlingsfest. Veranstalter ist Eventmanager und Erzquell-Partynight-DJ Marcus Nauroth in Zusammenarbeit mit dem Bürgerverein Mudersbach und der Erzquell Brauerei.

Der Tag beginnt mit einem festlichen Fassanstich um 15:00 Uhr, der den Auftakt zu einem bunten Programm voller Unterhaltung und Genuss bildet. Neben dem frisch gezapften ERZQUELL Pils erwartet die Besucher ein Merchandise-Stand mit den neuesten Trends der „Erzquell-Mode“.

Für den kleinen Hunger stehen Pommes, Bratwurst und Pulled Pork vom „Smoker Fun BBQ“ bereit. Auch die jüngsten Gäste werden nicht zu kurz kommen – eine große Hüpfburg verspricht Spaß und Unterhaltung für die Kleinen.

Ab 18 Uhr wird der Brauereihof zur Bühne für Live-Musik! Die Lokalmatadoren der METEOR COVER BAND sorgen für beste Livemusik, begleitet von Erzquell-Partynight DJ Marcus Nauroth. Das Fest endet mit dem Ausschankende um Mitternacht.

Der Eintritt zum Frühlingsfest ist frei. Zur Finanzierung des Festes dient der Verkauf von Festivalbechern zum Preis von 5 Euro. Diese können vor Ort oder bequem im Vorverkauf auf der Website www.erzquell-partynight.de erworben werden. Durch den Online-Kauf sichern sich Besucher nicht nur einen garantierten Einlass auf den Brauereihof, sondern auch attraktive Rabatte auf den Festivalbecher.

Währen der Veranstaltung wird die „Mittelstraße“ oberhalb der Brauerei für den Verkehr gesperrt. Besucher werden gebeten, die ausgeschilderten Parkplätze in der Stahlwerkstraße zu nutzen und idealerweise mit öffentlichen Verkehrsmitteln, dem Fahrrad oder zu Fuß anzureisen.

Das Team der ERZQUELL Brauerei freut sich darauf, diesen besonderen Tag gemeinsam mit allen Gästen zu feiern!

Von links nach rechts:

Harald Diehl (Erzquell Brauerei), Thomas Knebel (Erzquell Brauerei), Ulrich Merzhäuser (Bürgerverein Mudersbach), Christian Peter (Ortsbürgermeister), Marcus Nauroth (Veranstalter), Olaf Schätzchen (Bürgerverein Mudersbach)