Einsatzkräfte rücken zu gemeldeten Wohnungsbrand nach Geisweid aus

(wS/red) Siegen 22.04.2024 | Am frühen Montagabend kam es in der Straße Am Sportplatz in Geisweid zu einem Wohnungsbrand. Gegen 18:00 Uhr wurden die Einsatzkräfte von Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr alarmiert.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand das Gebäude bereits im Vollbrand. Flammen schlugen aus den Fenstern und dichter Qualm quoll aus dem Dach. Da die beiden betroffenen Wohneinheiten unbewohnt waren, gab es glücklicherweise keine Verletzten.

Die Feuerwehrkräfte hatten zunächst Probleme, mit der Drehleiter an den Brandherd zu gelangen, da eine Straßenlaterne und Bäume den Zugang behinderten. Durch ihr professionelles Vorgehen konnten sie jedoch schnell eine Lücke schaffen und die Drehleiter in Stellung bringen.

Zwar konnten die Flammen schnell unter Kontrolle gebracht werden, doch unter dem Blechdach des Gebäudes fanden sich immer wieder Glutnester, die für erneutes Aufflammen sorgten. Die Einsatzkräfte gingen daher mit Leitern auf die Rückseite des Hauses vor, hoben die Bleche an und löschten die Glutnester ab.

Ein Übergreifen des Feuers auf benachbarte Gebäude konnte verhindert werden. Im Einsatz waren die Löschzüge Geisweid, Langenholdinghausen, Birlenbach, Meiswinkel und Kreuztal.

Die Brandursache ist derzeit noch unklar und wird von der Polizei ermittelt.

Einsatzkräfte:

Löschzüge Geisweid

Löschzüge Langenholdinghausen

Löschzüge Birlenbach

Löschzüge Meiswinkel

Löschzüge Kreuztal

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de

