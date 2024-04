Erweiterung des Wanderparkplatz-Angebots im Naturpark: Freudenberg begrüßt ersten Naturpark-Wanderparkplatz

(wS/fr) Freudenberg 22.04.2024 | Kommune und Vereine kooperieren bei der Neugestaltung des Parkplatzes

Weit schweift der Blick vom Wanderparkplatz „Drei Eichen“ oberhalb des Freudenberger Orts- teils Büschergrund. Zum Start in die neue Wandersaison haben sich nun alle beteiligten Akteure versammelt, um den aufgewerteten Platz zum Start der Wandersaison offiziell seiner Bestimmung zu übergeben.

Möglich gemacht hat die Grundsanierung des Parkplatzes der Eigentümer, die Waldgenossenschaft Büschergrund, durch die Bereitstellung der Fläche. Die Übernahme bzw. Pacht des Platzes erfolgte durch den Naturpark Sauerland Rothaargebirge; die Naturpark-Regionalmanagerin für den Kreis Siegen-Wittgenstein Christina Ermert hat hier die Planung und notwendigen Absprachen für dessen Ertüchtigung übernommen. So ergab sich ein richtiges Gemeinschaftsprojekt: Die SGV-Abteilung Freudenberger Land hat die Zuwegungen neu markiert, sodass alle angrenzenden Wanderwege an den Parkplatz angebunden sind. Ein Dank geht auch an den Heimat- und Verschönerungsverein Büschergrund, der die Pflege des Platzes übernimmt. Die Verkehrssicherung obliegt dem Naturpark. Die Stadt Freudenberg hat die Maßnahme ebenfalls unterstützt: u. a. das Tiefbauamt und die Touristik bei der Aktualisierung des Wanderwegenetzes. „Wir freuen uns, dass es gemeinschaftlich gelungen ist, die Neugestaltung des Wanderparkplatzes so erfolgreich umzusetzen. Nach der Auszeichnung zur Grund-

schule Oberfischbach als Naturpark-Schule am 09.04.2024 wird der Naturpark nun auch an dieser Stelle sichtbar“, so Bürgermeisterin Nicole Reschke.

Mit einer Einfassung und Schotterung der Parkfläche, neuem Mobiliar, bestehend aus einer Sitzgruppe und einer Waldliege, ergibt sich ein ansprechendes Erscheinungsbild. Komplettiert wird dies durch die Neuanpflanzung dreier Eichen, die dem Parkplatz den Namen geben. Die Gesamtkosten der Baumaßnahme belaufen sich auf rund 12.000 Euro, die größtenteils durch Fördermittel des Landes Nordrhein-Westfalen sowie Eigenmittel der Stadt Freudenberg und des Naturparks finanziert wurden.

Um den Wanderinnen und Wanderern die Orientierung zu erleichtern, wurde eine neue Infotafel mit einem Auszug aus dem aktuellen Wanderwegenetz angebracht. „Für Einheimische als auch Gäste ergibt sich vom Wanderparkplatz so ein optimaler Einstieg in das Naturerlebnis“, erklärte Christina Ermert.

Für ebendiese Naturliebhabende und Wanderbegeisterte ist der Parkplatz ein guter Ausgangspunkt, sind sich Bürgermeisterin Nicole Reschke und Bruno Stock von der SGV-Abteilung Freudenberger Land einig. So kann in den Ortswanderweg „Rund um Büschergrund“ (F 3; 13,5 km) eingestiegen werde. Dieser führt u. a. durch den Wald zum Ischeroth (467 m), von dem sich eine weite Fernsicht bietet. Über einen Zubringerweg gelangt man vom Parkplatz auch auf den barrierearmen Erlebnis-Wanderweg „Wasserstaaten“, der mithilfe von acht Stationen über die Bedeutung des Wassers für die Region informiert und „sich besonders als Wanderung für Familien eignet“, so Bruno Stock. Der Fachwerkweg „Wilder Mann“ (12,2 km), der u. a. durch das Gambachtal und den Hohenhainer Tunnel verläuft und am Wegende in die Altstadt „Alter Flecken“ mit seinem bekannten Ensemble an Fachwerkhäusern führt, kann ebenfalls erwandert werden. Durch seine Lage lohnen vom Parkplatz auch Abstecher über die Landesgrenze ins ruhige Wildenburger Land (Rheinland-Pfalz) oder in den Nachbarkreis Olpe in Richtung Römershagen.

Alle beteiligten Akteure freuen sich über erfolgreiche Umsetzung des Kooperationsprojektes: v.l.n.r. Bruno Stock (SGV-Abteilung Freudenberger Land), Nicole Reschke (Bürgermeisterin Stadt Freudenberg), Christina Ermert (Naturpark Sauerland Rothaargebirge e.V.), Matthias Kalke (Heimat- und Verschönerungsverein Büschergrund) und Manfred Flender

(Waldgenossenschaft Büschergrund).

Neues Mobiliar am Wanderparkplatz „Drei Eichen“. © Stadt Freudenberg

