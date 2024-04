(wS/si) Kreis Siegen-Wittgenstein 24.04.2024 | Im Kreisgebiet Siegen-Wittgenstein (ohne das Stadtgebiet Siegen) sind im vergangenen Jahr die Preise für Immobilien, entgegen der Entwicklungen der letzten Jahre, erstmals leicht gefallen. Die Preise für Ein- und Zweifamilienhäuser sanken im Durchschnitt um 4 Prozent. Lediglich bei den Baugrundstücken für eine Wohnbebauung gab es einen Preisanstieg von 7 Prozent. Im Teilmarkt der Eigentumswohnungen sank der Durchschnittspreis für eine Neubauwohnung um 7 Prozent. Der Durchschnittswert für gebrauchte Eigentumswohnungen entspricht dem des Vorjahres.

Diese Entwicklungen ergeben sich aus dem Grundstücksmarktbericht 2024, den der Gutachterausschuss für Grundstückswerte im Kreis Siegen-Wittgenstein jetzt veröffentlicht hat. Darüber hinaus wurden die neuen Bodenrichtwerte zum Stichtag 01. Januar 2024 ermittelt.

Ein- und Zweifamilienhäuser

Der durchschnittliche Kaufpreis für Ein- und Zweifamilienhäuser im Kreisgebiet Siegen-Wittgenstein lag im Jahr 2023 bei 228.750 Euro und somit 4 Prozent unter dem Mittelwert des Vorjahres, als noch durchschnittlich 239.500 Euro gezahlt wurden. Die Anzahl der verkauften Ein- und Zweifamilienhäuser ging, wie im Vorjahr, weiterhin zurück. Es wurden insgesamt 619 Objekte verkauft. Aufgrund der gesunkenen Preise sowie der geringeren Anzahl der verkauften Objekte, verringerte sich der Preisumsatz um 27 Prozent und sank auf 141,60 Mio. Euro (2022: 805 Kauffälle für 192,92 Mio. Euro).

Eigentumswohnungen

Auf dem Teilmarkt der Eigentumswohnungen sank der Durchschnittswert für eine neue Wohnung ebenfalls und lag mit 3.175 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche 7 Prozent unter dem Vorjahreswert (3.428 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche). Gebrauchte Eigentumswohnungen hingegen, wurden für durchschnittlich 1.657 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche gehandelt, was in etwa dem Vorjahreswert von 1.661 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche entspricht.

Baugrundstücke

Einen Preisanstieg von 7 Prozent gab es hingegen bei den Baugrundstücken für eine Wohnbebauung. Die Anzahl der verkauften Bauplätze verringerte sich im Vergleich zum Vorjahr um die Hälfte und sank auf 93 Bauplätze. Der Preisumsatz lag bei 6,77 Mio. Euro (2022: 14,49 Mio. Euro)

Bodenrichtwerte

Die Preisentwicklung wurde bei der Ermittlung der Bodenrichtwerte durch punktuelle Anpassungen der Werte berücksichtigt. Bodenrichtwerte sind durchschnittliche Lagewerte, denen feste Zonen und Definitionen zugeordnet sind. Sie werden flächendeckend in Bodenrichtwertkarten dargestellt.

Das Preisniveau für Baugrundstücke im Kreis Siegen-Wittgenstein schwankt erheblich. In guten Lagen von Freudenberg (z.B. Fließenhardt) erreicht der Bodenrichtwert mit 250 Euro pro Quadratmeter nahezu das Niveau der Stadt Siegen, für deren Bereich ein eigener Gutachterausschuss gebildet wurde. Die Bodenrichtwerte und der Grundstücksmarktbericht für Siegen wurden kürzlich veröffentlich. In ländlichen Lagen wie z. B. in den Wittgensteiner Ortschaften Beddelhausen oder Zinse liegen die Bodenrichtwerte allerdings immer noch bei 25 Euro pro Quadratmeter.

Neben den Bodenrichtwerten für Wohnbauland wurden auch Richtwerte für Gewerbe­flächen und gemischt genutzte Zentrumslagen ermittelt. Außerdem wurden die Bodenrichtwerte für landwirtschaftliche Grundstücke festgelegt, sie liegen zwischen 1,25 Euro pro Quadratmeter im Stadtgebiet Bad Laasphe und 2,70 Euro pro Quadratmeter im Stadtgebiet Kreuztal. Die Bodenrichtwerte für forstwirtschaftliche Grundstücke im Kreis Siegen-Wittgenstein betragen, wie im Vorjahr, einheitlich 0,55 Euro pro Quadratmeter. In diesem Wert ist der Aufwuchs nicht enthalten.

Die Immobilienmarktuntersuchungen basieren auf der vom Gutachterausschuss geführten Kaufpreissammlung, in die alle Grundstückskaufverträge aufgenommen werden. Die beurkundenden Notariate sind gesetzlich verpflichtet, dem Gutachterausschuss Kopien der abgeschlossenen Kaufverträge zur Auswertung zu übersenden. Im Jahr 2023 wurden insgesamt 1.853 Grundstückskaufverträge mit einem Gesamtumsatz von 295 Mio. Euro abgeschlossen. Die Anzahl der verkauften Immobilien ist um 17 Prozent gegenüber dem Vorjahr gesunken, als noch 2.246 Verträge abgeschlossen wurden. Der Geldumsatz sank um 19 Prozent (2022: 362 Mio. Euro).

Diese und viele weitere Informationen zum heimischen Immobilienmarkt ergeben sich aus den aktuellen Veröffentlichungen des Gutachterausschusses für Grundstückswerte im Kreis Siegen-Wittgenstein. Die Ermittlungen beziehen sich auf das Kreisgebiet ohne die Universitätsstadt Siegen.

Der Grundstücksmarktbericht 2024 enthält auch die Umsatzzahlen für unbebaute Grundstücke, Mehrfamilienhäuser, Gewerbeobjekte und sonstige bebaute Grundstücke sowie Indexreihen über langjährige Preisentwicklungen auf den verschiedenen Teilmärkten. Daneben beinhaltet der Grundstücksmarktbericht aber auch interessante Analysen wie die sogenannten Marktanpassungsfaktoren und Liegenschaftszinssätze, die den Immobilienmarktexperten wie Banken und Sachverständigen, als Grundlagedaten für deren Arbeit dienen.

Sowohl der Grundstücksmarktbericht 2024 als auch die Bodenrichtwertkarten können im landesweiten Internetportal www.boris.nrw.de oder mobil in der BORIS.NRW App eingesehen werden. Hier stehen auch die Daten aller anderen Gutachterausschüsse im Land Nordrhein-Westfalen, u.a. auch der Universitätsstadt Siegen, kostenlos zum Download bereit.

Neben den genannten Onlineangeboten stehen die Mitarbeiter der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses für Auskünfte aus der Bodenrichtwertkarte und weiteren Informationen über den heimischen Immobilienmarkt im Siegener Kreishaus, Koblenzer Straße 73, zur Verfügung. Telefonisch können Auskünfte unter 0271/333-1550 bzw. 1551 eingeholt werden.