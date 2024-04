Feuerwehreinsatz in Dillnhütten – Rauchentwicklung aus einem Bunker

(wS/red) Siegen 24.04.2024 | ERSTMELDUNG | Gegen 16:08 Uhr wurde die Feuerwehr mit dem Alarmstichwort „Feuer4“ zu einer Rauchentwicklung in die Geisweider Straße alarmiert. Nur wenige Minuten später waren die Einsatzkräfte mit großem Aufgebot zwischen dem Fressnapf und dem Gasthof Reuter auf der Geisweider Straße zu finden.

Vor Ort stellte sich die Situation so dar, dass aus einer offenen Bunkertüre der sich an der Geisweider Straße befindet dichter Rauch quoll. Die Feuerwehr löschte den Brand und zog mit einem Lüfter den Rauch aus dem Bunker raus. Nach ersten Erkenntnissen vor Ort war hier absichtlich Feuer gelegt worden. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung. Im weiteren Verlauf konnte ganz in der Nähe ein Mann von der Polizei kontrolliert werden. Der augenscheinlich Alkolisierte wurde ganz in der Nähe von Brandort beobachtet, die Polizei ermittelt nun, ob diese Person mit dem Feuer in Verbindung steht.

Weitere Infos folgen

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de

