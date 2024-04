Kletterer des DAV Siegerland brillieren: Fünf Podiumsplätze beim KidsCup in Köln Chorweiler

(wS/dav) Siegen 22.04.2024 | Am vergangenen Samstag, den 20. April, wurde Köln Chorweiler zum Schauplatz des zweiten Wettkampfs der KidsCup Serie. Die Veranstaltung war ein großer Erfolg und bot den jungen Athleten eine hervorragende Plattform, um ihr Können unter Beweis zu stellen.

Das Wettkampfteam des DAV Siegerland hat an diesem Tag besonders beeindruckt. Mit insgesamt fünf Podiumsplätzen war es ein außerordentlich erfolgreicher Tag für das Team.

Die jungen Athleten zeigten eine bemerkenswerte Leistung und bewiesen, dass sie in dieser Wettkampfserie zu den Besten in ihrer Altersklasse gehören.

Karl Wunderlich, ein aufstrebendes Talent in der Jugend E, zeigte eine beeindruckende Leistung und sicherte sich den ersten Platz. Seine Entschlossenheit und sein Ehrgeiz waren deutlich zu sehen und haben ihm diesen wohlverdienten Sieg eingebracht.

In der Jugend C war Moritz Varnhorn nicht zu stoppen. Er zeigte eine herausragende Leistung und belegte souverän den ersten Platz.

Aber auch Samuel Schael, Frieda Jüngst in der Jugend C sowie Charlotte Varnhorn in der Jugend D haben hervorragende Leistungen gezeigt. Sie belegten jeweils den dritten Platz und trugen maßgeblich zum Gesamterfolg des Teams bei.

Ergbnisübersicht des Kletterteams des DAV Siegerland:

Jugend E weiblich:

10. Liz Reitmeier

Jugend E männlich

1. Karl Wunderlich

9. Matteo Neus

11. Samuel Schael

Jugend D weiblich

3. Charlotte Varnhorn

8. Mariella Achenbach

10. Frieda Schrage

Jugend D männlich

7. Henner Jüngst

Jugend C weiblich:

3. Frieda Jüngst

Jugend C männlich:

1. Moritz Varnhorn

3. Samuel Schael

Trotz dieses großen Erfolgs hat das Team keine Zeit zum Ausruhen. Schon am kommenden Wochenende steht mit den Landesmeisterschaften im Bouldern in Kaiserslautern der nächste Wettkampf vor der Tür. Dieser Wettkampf wird eine weitere Gelegenheit für das Team sein, seine Fähigkeiten unter Beweis zu stellen und weitere Erfolge zu erzielen.

Foto: DAV Siegerland