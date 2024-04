Maibaumaufstellen der AGV Arbeitsgemeinschaft Gosenbacher Vereine

(wS/agv) Siegen 17.04.2024 | Am 30. April 2024 lädt die Arbeitsgemeinschaft Gosenbacher Vereine herzlich zum traditionellen Maibaumaufstellen ein. Das festliche Event findet am Backes in Gosenbach statt und beginnt um 16:30 Uhr.

Der Ablauf des Nachmittag/Abend sieht wie folgt aus: Ab 16:30 Uhr haben alle Besucher die Möglichkeit, gemeinsam den Maibaum zu schmücken. Hierbei sind Kreativität und Teamwork von Groß und Klein gefragt, um den Maibaum in voller Pracht erstrahlen zu lassen.

Um 17:30 Uhr ist es dann soweit: Der Maibaum wird feierlich aufgestellt. Ein Highlight, das Jung und Alt gleichermaßen begeistert und das Dorfleben bereichert.

Zeitgleich wird die Jugendbeteiligung zum Entwicklungskonzept Gosenbach stattfinden und hier werden Jugendliche und Kinder befragt, wie Sie sich das Dorf von „Morgen“ vorstellen. Auch hierzu lädt die AGV alle Kinder und Jugendlichen ein.

Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt: Es erwarten die Besucher leckere Speisen und erfrischende Getränke, um den Abend in geselliger Runde ausklingen zu lassen.

Die AGV – Arbeitsgemeinschaft Gosenbacher Vereine freut sich auf zahlreiche Besucher und einen stimmungsvollen Abend beim Maibaumaufstellen. Kommen Sie vorbei und feiern Sie mit uns das traditionelle Fest!