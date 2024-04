Prellballturnier des TVG Buschhütten frühzeitig ausgebucht!

(wS/red) Kreuztal 17.04.2024 | Am Samstag den 20. April veranstaltet der TVG Buschhütten sein 19. Prellballturnier in der Freizeitklasse. 17 Mannschaften aus NRW, dem angrenzenden Rheinland und sogar aus der Pfalz wollen sich in Kreuztaler Zweifachturnhalle messen.

Damit gehört das Buschhütter Turnier wieder einmal zu den größten in der Freizeit-Klasse in NRW.

Zum engsten Favoritenkreis zählen in diesem Jahr der SSV Wuppertal, der das Turnier schon 3-mal gewonnen hat. Auch den Hatzfelder TV (Sieger 2023) muss man auf der Liste der Favoriten haben. Auch dieses Jahr ist es uns wieder gelungen mit dem TV Rieschweiler, einen neuen Verein ins Siegerland zu holen, der aber schwer einzuschätzen ist. Das könnte für viel Spannung führen, die Karten könnten neu gemischt werden .

Das Team von TGS Friesen Haspe hat noch eine Rechnung mit dem Team TVG Buschhütten 2 offen, kamen sie letztes Jahr doch nicht über ein 26:26 hinaus und verpassten so das Endspiel. Wir es zum Zusammentreffen kommen, wird es wieder mal ein harter Kampf werden.

Das Siegerland wird mit den Teams von TV Feudingen, Alcher TG, TSG Helberhausen und dem Gastgeber, TVG Buschhütten vertreten sein. Nach der Winterpause sind Jung und Alt heiß auf das Siegerländer Turnier und werden am Samstag in spannenden und packenden Spielen den Sieger ausspielen.

Spielbeginn ist um 12 Uhr in der Zweifachturnhalle Stählerwiese Kreuztal. Siegerehrung ist für 18 Uhr geplant, dann steht auch der Sieger des 19. Prellballturnier fest.

Vielleicht gibt es einen neuen Sieger?

.

Anzeige – Günstig Werbung schalten auf wirSiegen.de – Infos hier

Ihnen gefällt unsere Berichterstattung und Sie möchten wirSiegen.de unterstützen? Dann klicken Sie bitte HIER.

Wir freuen uns sehr, vielen Dank!