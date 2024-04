Rettungsdienst im Einsatz: Schwerer Unfall auf der Bamenohler Straße in Finnentrop fordert 6 Verletzte, darunter 3 Kinder

(wS/ots) Finnentrop 16.04.2024 | Am heutigen Dienstagnachmittag gegen 15:30 Uhr ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall auf der Bamenohler Straße in Finnentrop. Der Fahrer eines mit 5 Personen, darunter 3 Kinder, besetzten Ford Fiesta befuhr die Bamenohler Straße in Richtung Lenhausen. In Höhe der Hausnummer 111 fuhr er aus noch unbekannter Ursache zunächst auf einen vor ihm fahrenden Sattelzug auf und geriet anschließend auf die Gegenfahrbahn, wo er mit einem dort befindlichen Kia Sportage frontal zusammenstieß.

Durch die Kollisionen wurden insgesamt 6 Personen verletzt – darunter auch die 3 Kinder. Die Verletzten wurden nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser verbracht. Die Verletzungsgrade können abschließend erst nach den derzeit laufenden Untersuchungen benannt werden, schwerste oder lebensgefährliche Gesundheitsschäden waren jedoch zunächst nicht erkennbar.

Die beiden Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Feuerwehr war mit über 20 Kräften vor Ort. Ein verunfallter PKW hatte Feuer gefangen. Glücklicherweise konnten Passanten das Feuer mit mehreren Feuerlöschern löschen.

Über die Höhe des Sachschadens liegen noch keine Informationen vor.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de

