Tradition und Spannung beim 62. Krönchenturnier

(wS/rtg) Siegen 24.04.2024 | Am kommenden Wochenende, dem 27. und 28. April 2024, steht die Dreifachturnhalle am Giersberg ganz im Zeichen des traditionellen Krönchenturniers. Zum bereits 62. Mal lädt die RTG-Weidenau zu diesem sportlichen Highlight ein, das auch dieses Jahr wieder für Spannung und Begeisterung sorgen wird.

Mit etwa 80 Meldungen aus 11 verschiedenen Vereinen verspricht das Turnier ein hochkarätiges Niveau. In verschiedenen Disziplinen und Altersklassen, darunter Mixed, Einzel und Doppel, treten die Athleten gegeneinander an. Doch anders als in den Vorjahren, ist das Krönchenturnier in dieser Auflage nicht von Schüler- und Jugendspielern geprägt, sondern von erwachsenen National- und Ex-Nationalspielern, die erneut den Weg auf das Spielfeld finden.

Die RTG-Weidenau blickt voller Vorfreude auf ein Wochenende voller spannender Spiele und sportlicher Herausforderungen. Der Beginn ist am Samstag um 9:00 Uhr mit einer herzlichen Begrüßung, gefolgt von den ersten Spielen um 9:15 Uhr. Abends lädt die Spielerparty mit einem reichhaltigen Buffet und guter Laune zum geselligen Beisammensein ein.

Am Sonntag starten die Spiele bereits um 8:30 Uhr in einen weiteren Tag voller sportlicher Höhepunkte. Zuschauer sind herzlich eingeladen, an beiden Tagen vorbeizukommen, sich mit einem Stück Kuchen zu stärken und die spannenden Spiele zu verfolgen.

Die RTG-Weidenau tritt mit großer Motivation an und freut sich auf packende Wettkämpfe, erfolgreiche Platzierungen und inspirierende Begegnungen auf dem Spielfeld.

Foto: RTG-Weidenau

