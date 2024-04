Unfall auf der Europastraße in Siegen – Bus kollidiert mit LKW – hoher Sachschaden

(wS/red) Siegen 24.04.2024 | Heute Morgen gegen kurz nach 8 Uhr ereignete sich in Siegen ein Verkehrsunfall zwischen einem Linienbus und einem LKW. Ein 29-jähriger LKW-Fahrer fuhr von der Sandstraße kommend in die Europastraße (ehemals Hindenburgstraße) und beabsichtigte, rückwärts in die Zufahrt eines Gebäudes einzufahren, in dem sich auch das CineStar befindet.

Ein 48-jähriger Linienbusfahrer, der hinter dem LKW fuhr, entschied sich, links am LKW vorbeizufahren. Dabei stieß der Bus seitlich mit der Front des LKW zusammen. Durch den Zusammenstoß klirrten die Seitenscheiben und Türen des Busses, sodass Glassplitter auf die Straße und in den Bus fielen. Der Bus wurde seitlich schwer beschädigt. Eine 23-jährige Frau, die sich als Fahrgast im Bus befand, erlitt leichte Verletzungen.