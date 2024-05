B54/HTS: Deckensanierung zwischen Krombacher Höhe und Kreuztal abgeschlossen

(wS/str) Kreuztal 27.05.2024 | Die Deckensanierung der B54/HTS konnte bereits abgeschlossen werden. Im Laufe des Montags (27.05.) wird die Verkehrssicherung zurückgebaut, so dass ab Dienstag (28.05.) die Fahrbahn in Richtung Siegen und die Auf- und Abfahrt Krombacher Höhe wieder befahrbar sind. Bis Ende nächster Woche finden noch einige Restarbeiten statt, solange bleibt der Verkehr in Fahrtrichtung Olpe einspurig.

Ursprüngliche Info vom 10.04.2024:

B54/HTS: Deckensanierung zwischen Krombacher Höhe und Kreuztal in Fahrtrichtung Siegen ab Montag (15.04.)

Kreuztal (straßen.nrw). Die Straßen.NRW-Regionalniederlassung Südwestfalen saniert ab Montag (15.04.) den rund 5 Kilometer Fahrbahnabschnitt der B54 (Hüttentalstraße) zwischen der Krombacher Höhe und Kreuztal. Der Verkehr wird während der Baumaßnahme mit einer Fahrspur je Richtung an der Arbeitsstelle vorbeigeführt. Für die Dauer der Baumaßnahme muss die Abfahrt von der A4 aus Olpe in Richtung Krombacher Höhe, sowie die Auffahrt aus Richtung Krombacher Höhe (B54) nach Siegen (HTS) voll gesperrt werden. Eine Umleitung erfolgt über die B517 und die Abfahrt Kreuztal. Die Deckensanierung dauert voraussichtlich bis Ende Juni.

