Energie für große Abenteuer – Westenergie spendet Theaterkiste an die Kindertagesstätte Löwenzahn in Kreuztal

(wS/we) Kreuztal 17.06.2024 | Strahlende Kinderaugen bei der Übergabe einer Theaterkiste Groß und bunt war die Freude bei den Kindern und Mitarbeitenden der Kindertagesstätte Löwenzahn in Kreuztal-Eichen der Trägerin Alternative Lebensräume GmbH, als eine ganz besondere Kiste ankam.

Die Westenergie spendet „Energie für große Abenteuer“ in Form einer Theaterkiste im Wert von 500 Euro. Die hölzerne Schatzkiste enthält zahlreiche Kostüme, mit denen die Kinder in neue Rollen schlüpfen können – von Prinzessin, über Polizeibedienstete bis hin zu Robin Hood. Sabine Ackermann, Leiterin der Kindertagesstätte Löwenzahn, und Susanne Sting, Fachbereichsleitung der Trägerin, luden direkt einige Kinder zum Ausprobieren ein, die das freudig taten.

Zur Übergabe waren sowohl Westenergie- Mitarbeitende als auch Patrick Zöller, als Vertreter der Stadt Kreuztal zu Besuch. Peter Imhäuser, Leiter Kommunales Partnermanagement und Jonas Leyener, Kommunalbetreuer der Westenergie, überreichten die Kiste gemeinsam.

„Durch Aktionen, wie der Spende einer solchen Theaterkiste, möchten wir die Gemeinschaft und Kommunikation in der Kindertagesstätte fördern. Wir freuen uns jedes Mal aufs Neue, den Kindern damit eine Freudemachen zu können“, sagte Peter Imhäuser, der bereits einige Kisten an Kinder spendete.

„Neben Westenergie geht auch ein ganz großes Dankeschön an unsere Elternschaft. Diese hat uns auch auf die Idee gebracht, sich um die Theaterkiste zu bemühen und gab den Anstoß dazu“,

berichtet Sabine Ackermann, Leiterin der Kindertagesstätte Löwenzahn.

Im Anschluss an die Übergabe der Kiste konnten die Gäste einen näheren Blick in die Kindertagesstätte werfen, die derzeit noch aus Container besteht. Nach fünf Jahren wird dieser Standort im Sommer aufgegeben und die vier Gruppen ziehen in das neue Gebäude in der Nachbarschaft um, wo 75 Kinder in vier Gruppen betreut werden können.

„Die aktuell genutzten und gut erhaltenen Container werden versetzt und für Schülerinnen und Schüler in Kreuztal entsprechend umgebaut. Der Platz neben dem Sportplatz geht dann wieder in die Nutzung des Ortes über“, so Patrick Zöller, Beigeordneter der Stadt Kreuztal.

Freuen sich gemeinsam über die neuen Theaterkiste (v.l.n.r.) Patrick Zöller, Sabine Ackermann, Peter Imhäuser, Jonas Leyener, Susanne Sting