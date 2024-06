Predigtsommer 2024 in der Martinikirche Siegen

(wS/bcs) Siegen 17.06.2024 | Die Evangelische Martini-Kirchengemeinde Siegen und die Evangelische Studierendengemeinde (ESG) Siegen laden herzlich zum diesjährigen Predigtsommer ein. Vom 7. Juli bis zum 18. August stehen Predigten über das „Buch der Sprüche“ im Mittelpunkt. Theolog*innen aus Deutschland und der Schweiz werden die biblische Weisheit thematisieren, die zu Lebensfreude und verantwortlichem Handeln inspiriert.

Die Gottesdienste des Predigtsommers finden an jedem Sonntag der nordrheinwestfälischen Sommerferien um 10.30 Uhr in der Siegener Martinikirche statt. Der Predigtsommer hat bereits eine lange Tradition und zieht jedes Jahr zahlreiche Besucher an. „Wir freuen uns, auch in diesem Jahr wieder spannende und ansprechende Themen bieten zu können“, sagt Studierendenpfarrer Ralph van Doorn, der federführend an der Organisation des Predigtsommers beteiligt ist.

„Lust in der Bibel? Unbändige Lebensfreude? Allerdings!“ Die Weisheit werde im „Buch der Sprüche“ als Gottes Gespielin gefeiert, die ihre kreativen Ideen in die Schöpfung einbringt, so van Doorn. Sie wecke in den Menschen Lust zu verantwortlichem Tun und möchte zur Schwester werden. „Gott kommt den Menschen durch Chochma – Sophia – Weisheit sehr nahe.“

Weitere Informationen zum Programm und zu den einzelnen Veranstaltungen finden Sie auf der Website der Martini-Kirchengemeinde Siegen (www.martini-siegen.de).

Foto: Thomas Carolus