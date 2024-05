Beatles singen für Martini – Mitsingkonzert zu Gunsten der Sanierung der ältesten Kirche Siegens

(wS/bcs) Siegen 22.05.2024 | Zum zweiten Mal lädt der Bach-Chor Siegen in Zusammenarbeit mit der Bürgerstiftung Siegen zum gemeinsamen Singen für die Martinikirche ein. Begleitet von einer Liveband mit vielen bekannten Gesichtern der Siegener Musikszene werden in ungezwungener Atmosphäre Popsongs und Evergreens berühmter Künstler wie den Beatles, Abba und Nena gesungen.

Es handelt sich um ein offenes Angebot, an dem jeder teilnehmen kann, egal ob Laie oder Chorsänger*in. Das musikalische Repertoire des Abends ist vielfältig und bietet für jeden Geschmack und jede Stimmlage eine bunte Auswahl. Um die Liedtexte müssen sich die Gäste keine Sorgen machen – auf einer Leinwand werden alle Songs angezeigt, sodass jeder ohne Vorbereitung sofort mit einsteigen kann. Der Eintritt ist frei – alle Spenden gehen zu 100 % in die Außensanierung der Martinikirche. Die ersten beiden von insgesamt drei Bauabschnitten wurden bereits abgeschlossen.

Für den letzten Bauabschnitt werden nun bei diesem Konzert erneut Spenden gesammelt. Aufgrund der großen Resonanz im letzten Jahr haben die Veranstalter für 2024 direkt zwei Termine festgelegt: Am 26. November lädt die Bürgerstiftung zu einem adventlichen „Sing (m)it!“ in die Villa Ruhfus ein.

„Das Mitsingkonzert ist immer eine gute Gelegenheit, in einer großen Gemeinschaft zu singen, den Alltag hinter sich zu lassen und neue Leute kennen zu lernen.“, so Kantor Peter Scholl. Die Veranstaltung am 02. Juni beginnt um 19.00 Uhr. Wenn die letzten Töne verklungen sind, bleibt Zeit zum Verweilen und zum gemeinsamen Austausch.