Das Anlauf-Triple zur 800-Jahr-Feier

(wS/anl) Siegen 15.06.2024 | Info Anlauf-Triple zur 800-Jahr-Feier

Für das Jubiläumsjahr 2024 und der 800-Jahr Feier Siegens hat sich die DAV-Sektion Siegerland etwas ganz Besonderes überlegt. Gemeinsam mit :anlauf, dem größten Sportveranstalter der Region, will der mitgliederstärkste Verein der Region in diesem Jahr 800 Menschen aus der Region motivieren, an einem außerordentlichen Wander- und Laufevent zu Siegerlandhütte teilzunehmen.

Die Idee ist einfach: Jeder Wanderer oder Bergläufer plant und startet die Reise individuell während der Sommersaison von Mitte Juni bis September. Möglich sind ein Kurztrip über drei oder vier Tage mit einer Tagestour und Übernachtung auf die Siegerlandhütte oder eine Woche Wanderung von Hütte zu Hütte. Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhalten neben einer personalisierten Startnummer und eine Finisher-Medaille im Ziel auf der Siegerlandhütte sowie eine Urkunde als Erinnerung an diese einzigartige Veranstaltung. Angeboten wird auch ein exklusives Shirt zum Event. Rund fünf bis sechs Stunden dauert die 12km Wanderung mit 1.400 Höhenmetern von Sölden auf die Siegerlandhütte, möglich ist auch eine kürzere Variante über 5 km und knapp 800 Höhenmetern. Ein entspanntes Wandern bietet sich an, Laufen ist natürlich auch möglich, die Wertung erfolgt mit einer Zeitmessung über das Portal Strava.

Rund 1.200 Übernachtungen sind bereits auf der Siegerlandhütte reserviert.

Knapp 400 Meldungen zu der Aktion Siegerlandhütte liegen vor: Weitere Anmeldungen zu sind natürlich noch möglich:

Ab 11. Juni können die Startunterlagen im DAV Kletterzentrum, Effertsufer, abgeholt werden.

SEVEN SUMMITS SIEGEN 2024 – das Sommerhighlight in Siegen

Ob 25km oder 42,2km Laufen bzw. Wandern Classic oder Wandern XXL: SEVEN SUMMITS SIEGEN ist eine Stadtbesichtigung der besonderen Art. Die Topgraphie Siegens, der grünsten Großstadt Deutschlands, macht diese

besondere Form des Sightseeings durch die Wälder und über die Straßen der Universitätsstadt möglich.

Mit einem Event der besonderen Art möchten wir Interessierte aus der Region und ganz Deutschland ansprechen.

Siegen-Marathon zur 800-Jahr Feier

Zum 800-jährigen Bestehen der Stadt Siegen freuen wir uns, einen außergewöhnlichen Marathon ankündigen zu dürfen. Im Rahmen von SEVEN SUMMITS SIEGEN wird der Sieben-Berge-Marathon stattfinden und nur in Siegen ist wohl ein Stadt-Marathon mit 1.200 Höhenmeter möglich.

Der Siegen-Marathon ist eine Herausforderung für passionierte Läuferinnen und Läufer, denn die Strecke erstreckt sich über die gesamte Länge von 42,2 Kilometern und beeindruckt mit insgesamt 1.200 Höhenmetern, es geht rund 80% über Wald- und Forstwege durchs Grüne und etwa 20% durch die Stadt. SEVEN SUMMITS SIEGEN bietet nicht nur eine besondere sportliche Herausforderung, sondern auch die Gelegenheit, außergewöhnliche Orte in der Stadt Siegen und drumherum zu erleben.

SEVEN SUMMITS SIEGEN ist seit einigen Wochen auf den Strecken 25km & 50km Wandern und 25km Laufen ausgebucht.

Für den Marathon liegen uns bisher 148 Anmeldungen vor, davon sind über 100 von Läuferinnen und Läufern aus der ganzen Republik und Österreich.

Meldungen sind noch möglich: https://www.anlauf-siegen.de/sevensummits/

Wir freuen uns, bereits zum siebten Mal in Siegen ein großes Fest von Frauen für Frauen zu feiern. Siegener Women’s Run wird Bestandteil der Feierlichkeiten zu 800 Jahre Siegen.

Der 7. Siegener Women’s Run wird Bestandteil des Programms zur Siegen’s 800 Jahr-Feier und sich im Rahmen der Feierlichkeiten präsentieren. Die Organisatorinnen und :anlauf freuen sich auf mindestens 800 Frauen, die am 8. September an der sieg-arena einen gemeinsamen Nachmittag verbringen möchten. Das Women’s Run Kompetenzteam plant darüber hinaus gemeinsam mit der Kulturabteilung der Stadt Siegen ein Kunstprojekt, bei dem Siegens sportliche und im allgemeinen Sinne starke Frauen im Mittelpunkt stehen.

Neu: 800 Meter Lauf zur 800 Jahr Feier

Als Rahmenwettbewerb wird in diesem Jahr erstmals und auch nur als Jubiläumsakt ein 800 Meter Lauf stattfinden. Dieser Lauf findet zwischen den beiden Hauptläufen statt. Ansprechen möchten wir mit diesem Lauf jüngere und vielleicht eher leistungsorientierte Läuferinnen aus Vereinen und Laufteams. Anmeldungen sind extra für den 800 Meter Lauf für 8,-€ möglich, bei allen anderen Meldungen ist eine kostenlose Teilnahme am 800 Meter Lauf möglich.

Infos und Anmeldungen unter: https://www.siegener-womensrun.de/