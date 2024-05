Auto in Flammen – Feuerwehr löscht PKW-Brand in Fellinghausen

(wS/red) Kreuztal 23.05.2024 | Am Donnerstagnachmittag gegen 16:40 Uhr wurde die Kreuztaler Feuerwehr zu einem PKW-Brand in die Landstraße nach Fellinghausen alarmiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand ein Nissan in Flammen. Es hatte im Motorraum eine Brandentwicklung gegeben. Die Feuerwehr brachte den Brand schnell unter Kontrolle.

Da der PKW unter Bäumen stand, bestand die Gefahr, dass auch der Baumbestand Feuer fangen könnte. Dies wurde von der Feuerwehr bei den Löscharbeiten berücksichtigt. Anschließend überprüften die Einsatzkräfte mit einer Wärmebildkamera, ob alle Glutnester abgelöscht waren. Am PKW entstand Totalschaden. Verletzt wurde niemand.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Ein technischer Defekt wird als sehr wahrscheinlich angesehen. Laut Informationen der Polizei wurde der PKW etwa 15 Minuten vor Brandausbruch an der Stelle abgestellt. Vermutlich könnten heißgelaufene Bremsen die Brandursache sein.