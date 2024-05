Gemeinsam die Trupbacher Heide entdecken: BUND und ADFC laden ein zur Radtour und Wanderung

(wS/si) Wilnsdorf 07.05.2024 | Die Trupbacher Heide: Einst Übungsgelände der Belgischen Garnison, heute ein echtes Naturjuwel mit einer großen Vielfalt von Pflanzen und Tieren. Der BUND Kreisverband Siegen-Wittgenstein und der ADFC Kreisverband Siegen-Olpe laden gemeinsam zu einer Radtour und Wanderung auf der Heidelandschaft ein. Die Veranstaltung findet am Sonntag, 12. Mai 2024 statt und ist kostenlos.

Die Radtour startet um 9:30 Uhr am Scheinerplatz in Siegen. Die Strecke führt auf Fahrradwegen und Nebenstraßen durch das Alchetal zur Birlenbacher-Trupbacher Höhe. Die Länge der Strecke beträgt ca. 10 Kilometer.

Die Wanderung beginnt um 10:00 Uhr am Parkplatz Birlenbacher Höhe. Geführt wird die Wanderung von Ulrich Banken, dem BUND-Vorstand Siegen-Wittgenstein. Die Wanderstrecke führt durch Magerwiesen, Heideflächen und an kleinen Teichen vorbei und bietet Einblicke in die Pflege und Erhaltung der Heidelandschaft. Die Länge der Strecke beträgt ca. 6 Kilometer.

Nach Wanderung und Radtour ist eine gemeinsame Einkehr in der Pizzeria „Paradies“ in der Numbach möglich. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Weitere Informationen erhalten Interessierte beim BUND Kreisverband Siegen-Wittgenstein unter https://www.bund-siegen- wittgenstein.de/service/ kontakt/ oder beim ADFC Kreisverband Siegen-Olpe unter https://siegen.adfc.de/.