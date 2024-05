Heimatverein freut sich über neue Waldsofas – Zwei neue Ruhebänke im Heuslingtal aufgestellt

(wS/we) Freudenberg 23.05.2024 | Spaziergänger und Wanderer können sich jetzt über eine neue Entspannungsmöglichkeit auf der Route durch das Heuslingtal freuen. Durch die Initiative von Achim Loos, Mitarbeiter des Energieversorgers Westenergie, erhielt der Heimatverein Heuslingen-Bottenberg e.V. über das Programm ,,Westenergie aktiv vor Ort‘‘ 2.000 € für den Bau von zwei Waldsofas, die schon lange auf der Wunschliste des Heimatvereins standen.

Beide Waldsofas wurden von Mitgliedern des Heimatvereins Heuslingen-Bottenberg e.V. aufgestellt, die auch die Pflege und Instandhaltung übernehmen. Die Plätze für die Ruhebänke wurden frei gewählt und waren schnell gefunden. So steht eine Bank nun zwischen Niederheuslingen und Oberheuslingen in der Gemarkung „Auf dem Rohland“. Das zweite Waldsofas steht oberhalb von Bottenberg. Beide bieten einen tollen Ausblick auf das Heuslingtal beziehungsweise auf Bottenberg.

„Da ich selbst seit über 40 Jahren Mitglied im Heimatverein bin, lag mir dieses Projekt besonders am Herzen. Die Waldsofas sollen die Spaziergänger dazu einladen, sich auf der Wanderroute auszuruhen und die schöne Aussicht zu genießen“, sagt Achim Loos, Pate des Projekts.

„Die gemeinschaftliche Arbeit an den Waldsofas hat dem Verein eine große Freude bereitet. Vom Auswählen des Platzes, bis hin zum Einbetonieren der Stelzen war auf jedes Teammitglied verlass. Wir sind Westenergie sehr dankbar, dass sie dieses Projekt möglich gemacht haben“, berichtet Jörg Gebser, Ortsvorsteher von Niederheusling und Vorstandsmitglied des Heimatvereins Heuslingen-Bottenberg e.V.

Die Mitarbeiterinitiative „Westenergie aktiv vor Ort“ existiert bereits seit dem Jahr 2005. Dabei unterstützt Westenergie das soziale und ehrenamtliche Engagement ihrer Mitarbeiter und

Mitarbeiterinnen mit einem Materialzuschuss von bis zu 2.000 Euro. So konnten bereits zahlreiche ,,Westenergie aktiv vor Ort“ – Maßnahmen in verschiedensten Bereichen wie Bildung, Soziales, Kultur, Sport, Nachhaltigkeit, Klimaschutz, Umwelt- und Naturschutz realisiert werden.

Freuen sich über die neuen Waldsofas: Die Helfer des Heimatverein Heuslingen-Bottenberg e.V. mit Jörg Gebser (r)

.

.

Anzeige – Günstig Werbung schalten auf wirSiegen.de – Infos hier

Ihnen gefällt unsere Berichterstattung und Sie möchten wirSiegen.de unterstützen? Dann klicken Sie bitte HIER.

Wir freuen uns sehr, vielen Dank!