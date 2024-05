HTS-Unfall: Alleinunfall mit schwerverletzter PKW-Fahrerin

(wS/red) Kreuztal 01.05.2024 | Am Mittwoch, 01.05.2024 gegen 00:45 Uhr, befuhr eine 20-jähriger PKW-Fahrerin die HTS zwischen den AS Kreuztal-Buschhütten und Siegen-Geisweid in Richtung Eiserfeld. Vermutlich aufgrund nicht angepaßter Geschwindigkeit kam sie mit Ihrem Renault nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit der Leitplanke. Hierbei verletzte sie sich schwer und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Der entstandene Sachschaden an PKW und der Leitplanke wird auf 15.000 EUR beziffert. Der nicht mehr fahrbereite PKW wurde durch einen Abschleppdienst von der Unfallstelle eingeschleppt.

