„Kinder- und Jugendmedizinische Versorgung in unserer Region“

(wS/cdu) Siegen 07.05.2024 | Der Gesundheitspolitische Arbeitskreis der CDU im Kreisverband Siegen-Wittgenstein hatte zu einer Podiumsdiskussion in der Siegener City am 4. Mai eingeladen.

Mit dabei waren Dr. Peter Liese, MdEP, Carsten Jochum und Marcus Linke von der DRK Kinderklinik Siegen gGmbH, Dr. Michael Prinz, Kinderarzt aus Neunkirchen, Matthias Köhler von der Stadtapotheke Bad Laasphe, der Hausarzt Stefan Spieren als Repräsentant der KVWL. Moderiert hat die Diskussion der CDU Kreisvorsitzende Benedikt Büdenbender.

Dr. Peter Liese sieht sich als promovierter Arzt in der Pflicht, im EU-Parlament und den entsprechenden Ausschüssen Maßnahmen in die Wege zu leiten, die der Arzneimittelknappheit und den Restriktionen bei Medizinprodukten entgegenwirken. Gerade in der Kinder- und Jugendmedizin gilt es, pragmatisch und schnell regulatorische Hürden zu überwinden und den Kindern eine adäquate medizinische Versorgung zu ermöglichen.

Neben dem Mangel an einigen Arzneimitteln wird ebenso festgestellt, dass wir in unserer Region zu wenige Kinder- und Jugendärztinnen und -ärzte haben und sich dies in den nächsten Jahren dramatisch zuspitzen wird. Herr Spieren sieht die digitale Praxis (Telemedizin) hier als ein Baustein, um zeitliche Ressourcen einzusparen. Es gilt, dieses Segment professionell weiter auszubauen.

Dr. Peter Liese betont, dass unsere Region für neue Ärztinnen und Ärzte viel zu bieten hat, wir aber auch Wege und Möglichkeiten aufzuzeigen haben, diese Attraktivität nach außen zu transportieren.

Die CDU im Kreisverband Siegen-Wittgenstein engagiert sich seit einigen Jahren, u. a. mit den Aktivitäten des Gesundheitspolitischen Arbeitskreises, um den sich drastisch verändernden

Rahmenbedingungen in Medizin und Pflege politisch entgegenzuwirken.

Mit Dr. Peter Liese haben wir einen Fürsprecher im EU-Parlament, der als Mediziner unsere Belange kennt und für die am 9. Juni stattfindende Wahl erneut nominiert wurde.

Fotos: CDU Siegen-Wittgenstein