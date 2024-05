Kleine Welt ganz Groß – Modell Truck Freunde Siegtal im Technikmuseum Freudenberg

(wS/tm) Freudenberg 01.05.2024 |

Kennen Sie das auch? Der Alltag erscheint einem dann und wann zu groß und unübersichtlich?

Genau dann kann der Modellbau einen wunderbaren Rückzug in die Kleinheit und Übersichtlichkeit

bieten! Hier, im liebevoll nachgebildeten Maßstab der Realität, finden Erwachsene und Kinder

gleichermaßen Freude. Die detailreichen Miniaturen eröffnen eine Welt, in der Kontrolle und Schönheit

Hand in Hand gehen und uns einen Moment der Ruhe gönnen: fernab der Hektik des Alltages.

Am Sonntag, dem 5. Mai 2024, lädt das Technikmuseum Freudenberg in Kooperation mit den Modell-

Truck Freunden Siegtal zum Staunen ein. Bereits traditionell präsentieren die aktiven Modellbau-

Enthusiasten ihre faszinierende Welt im kleinen Maßstab mit. Von 10:00 bis 18:00 Uhr können Besucher

und Besucherinnen die Vielfalt und Präzision bewundern, mit der die zahlreichen Modellfahrzeuge gebaut

wurden.

Die Veranstaltung bietet eine beeindruckende Vorführstrecke, auf der rund 30–40 verschiedene Fahrzeuge

präsentiert werden. Ein besonderes Highlight sind die Modell-Feuerwehreinsätze im Außenbereich –

vorausgesetzt das Wetter spielt mit. Hier können Gäste sehen, wie Modell-Feuerwehrfahrzeuge ein

brennendes kleines Haus, ein Modellauto und sogar einen Container löschen. Für einen guten Zweck

bietet der Verein zudem die Möglichkeit, in der MTF-Fahrschule gegen eine Spende einen Modell-Truck-

Führerschein zu erwerben, dessen Erlös der „Aktion Lichtblicke e.V.“ zugutekommt.

Allen – deren Interesse geweckt wurde, stehen die Modell-Truck Freunde Siegtal gerne mit Rat zu Seite,

um alle Fragen rund um das faszinierende Hobby Modellbau zu beantworten. Jeder ist herzlich eingeladen

einmal selbst die Begeisterung für diese kleine, große Welt zu entdecken.



Weitere Informationen finden Sie auf der Internetseite des Technikmuseums Freudenberg:

www.technikmuseum-freudenberg.de

.

.

