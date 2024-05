Klinik für Kardiologie und Internistische Intensivmedizin des Klinikums Siegen implantiert erstmalig neuen innovativen Herzschrittmacher ohne Elektroden

(wS/dia) Siegen 08.05.2024 | Neuer Schrittmacher mit geringer Größe und längerer Lebensdauer

Bereits seit 2021 setzt die Klinik für Kardiologie und Internistische Intensivmedizin am Klinikum Siegen bei bestimmten Patientengruppen auch auf hochmoderne Herzschrittmacher ohne Elektroden und hat bisher 28 solcher Implantate erfolgreich eingesetzt. Die speziellen Herzschrittmacher kommen vor allem bei älteren Patientinnen und Patienten mit mehrfachen Begleiterkrankungen oder hohem Infektionsrisiko und nach infizierten Schrittmachersystemen zum Einsatz. Als Ergänzung zu den bisher verfügbaren Modellen sowie herkömmlichen Schrittmachern, wurde nun im Klinikum Siegen erstmalig das neue innovative Modell „AVEIR™ VR“ des Herstellers Abbott implantiert. Im Gegensatz zu bisherigen Modellen von Herzschrittmachern ohne Elektroden besitzt das neue Modell eine sogenannte „Mappingfunktion“, die es ermöglicht, die optimale Position des Implantats vor der Fixierung im Herzen elektronisch zu überprüfen. Zudem zeichnet sich das neue Modell nach Angabe des Herstellers Abbott durch eine besonders lange Lebensdauer von circa 17 Jahren aus. Rund 140 Mal wurde der Einsatz des neuen Schrittmachers bisher erst in Deutschland vorgenommen.

„Der neue, besonders kleine Schrittmacher wird über den Venenzugang in der Leiste in der rechten Herzkammer implantiert. Im Gegensatz zu herkömmlichen Schrittmachern mit Elektroden ist hier kein Schnitt in die Haut des Brustkorbs nötig. Eine Besonderheit des neuen Schrittmachers besteht zudem darin, dass dieser nach Ablauf seiner Lebensdauer durch die Verwendung eines speziellen Katheters wieder entfernbar ist“, erklärt PD Dr. med. Bert Hansky, Sektionsleiter Kardiale Implantate und Facharzt für Chirurgie, Herzchirurgie und Thoraxchirurgie am Klinikum Siegen. Durch die neue Technologie ist die Implantation für den Patienten zudem besonders schonend und komplikationsarm.

„Wir legen in unserer Klinik großen Wert darauf, stets am Puls der Zeit zu sein“, betont Dr. med. Hans-Peter Hobbach, Chefarzt der Klinik für Kardiologie und Internistische Intensivmedizin am Klinikum Siegen. „Die Ergänzung unseres medizinischen Angebots durch das neue innovative Implantat ‚AVEIR™ VR‘ stellt für uns daher einen wichtigen Schritt da, um unseren Patienten eine weitere individuelle Behandlungsmöglichkeit bei Herzrhythmusstörungen zu bieten“ so Dr. Hobbach weiter.

