Mariella Herbst gewinnt sensationell die Bronzemedaille

(wS/ju) Siegen 29.05.2024 | Die höchste Einzelmeisterschaftsebene der Altersklasse U13 ist die Westfalenmeisterschaft. Sie fand am Wochenende in Herford statt, wo die Qualifizierten der Bezirke Arnsberg, Münster und Detmold aufeinander trafen. Allen Grund zur Freude gab es im Judofreunde-Lager, denn die Orangegurt-Trägerin Mariella Herbst konnte an ihre zuletzt starken Leistungen nahtlos anknüpfen und wurde sensationell Dritte in der Gewichtsklasse bis 36 kg. Ihre frühere Vereinskollegin Emma Reiche (BSG Lippstadt-Benninghausen) wurde Zweite.

Schon die Auftaktbegegnung von Mariella ließ hoffnungsvolles an diesen Tag verheißen. Nach kurzer Zeit brachte sie Semra Tunkiz vom PSV Gelsenkirchen mit O goshi von den Beinen und gewann mit Haltegriff.

Weiter ging es gegen Sofia Adiloven (TV Jahn Bad-Lippspringe). Auch sie wurde letztlich mit Kesa gateme (Haltegriff) bezwungen. Das Halbfinale lief dann gegen Mariella. Der späteren Westfalenmeisterin Emily Slabon vom TV Verl hatte sie nichts entgegen zu setzen. Im kleinen Finale um Platz drei machte sie dann aber alles klar für den Gewinn der Bronzemedaille. Ihrer ehemaligen Vereinskollegin Emma Reiche, die Vizemeisterin wurde, ging Mariella im Turnierverlauf aus dem Weg. Bei den Bezirksmeisterschaften trafen sie im Halbfinale aufeinander und Emma hatte die Nase vorn.

