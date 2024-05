Motorradunfall gibt Rätsel auf – Fahrer flüchtet nach Unfall auf der B62 zwischen Weidenau und Dreis-Tiefenbach

(wS/red) Netphen 25.05.2024 | ERSTMELDUNG | Am Samstagnachmittag ereignete sich auf der B62 zwischen Weidenau und Dreis-Tiefenbach ein Motorradunfall, der die Polizei vor Rätsel stellt. Gegen 14:40 Uhr wurde der Polizei der Unfall gemeldet. Laut Zeugenaussagen befuhr ein männlicher Motorradfahrer die B62 in Richtung Dreis-Tiefenbach, als er in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Motorrad verlor. Der Fahrer kam nach rechts von der Fahrbahn ab und geriet in die Bankette und kollidierte mit einem Straßenschild, bevor er stürzte.

Was diesen Unfall besonders ungewöhnlich macht, ist das Verhalten des Fahrers nach dem Sturz. Polizeiangaben zufolge entfernte sich der Verunfallte zu Fuß von der Unfallstelle. Über die Gründe für sein Verschwinden gibt es bisher keine Hinweise.

Die Polizei hat umgehend Ermittlungen eingeleitet, um die Identität des Fahrers sowie die Hintergründe des Vorfalls zu klären.

Während der Unfallaufnahme musste die B62 komplett gesperrt werden, was zu erheblichen Verkehrsbehinderungen führte. Neben der Polizei war auch die Feuerwehr im Einsatz.

