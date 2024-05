Neue Broschüre in Hilchenbach: „Walk & Talk“ – kurze Spaziergänge für eine aktive Mittagspause

(wS/hi) Hilchenbach 23.05.2024 | Acht Stunden jeden Tag am Computer sitzen, sich kaum bewegen und am Abend die schmerzenden Glieder spüren – das täglich Brot für Menschen mit Bürojob. Diesem Problem nahmen sich Mitarbeiterinnen der Touristikinformation gerne an. Doch woher gehen? Wie lange läuft man? Wie lang sind die „Mittagspausen-Wege“? Ulrike Soika, die als erste Wegewartin der SGV-Abteilung Hilchenbach regelmäßig Wandertipps für die Stadtzeitung erstellt, konnte glücklicherweise aushelfen. Sie lief mögliche Wege ab, stellte Kartenausschnitte her, maß die Weglängen und lieferte die Wegbeschreibung.

So entstand eine kleine Broschüre mit zehn kleinen Mittags-Touren-Vorschlägen und zusätzlichen Tipps für eine entspannte Auszeit im Grünen.

Die Broschüre ist im Rathaus-Foyer, in der Wilhelmburg und natürlich in der Touristik-Information in der Geschäftsstelle Markt 12 neben der Stadtsparkasse ab sofort kostenlos erhältlich.

Foto: Stadt Hilchenbach



.

