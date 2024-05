Neueröffnung der Fahrschule Fahrerschmiede in Kreuztal-Ferndorf

(wS/red) Kreuztal-Ferndorf 08.05.2024 | Ein neuer Meilenstein wurde gesetzt, als die Fahrschule Fahrerschmiede am Donnerstag, den 02. Mai 2024, ihre Türen in Kreuztal-Ferndorf öffnete. Mit dieser Neueröffnung erweitert die Fahrschule ihre Präsenz und bietet nun auch in Kreuztal-Ferndorf ihre Dienstleistungen an.

Die Fahrschule Fahrerschmiede hat sich bereits in Siegen einen Namen gemacht und überzeugt mit modernen Lehrmethoden, einem stressfreien Lernumfeld und einer Prise Spaß am Fahren. Nun können auch die Bewohner von Kreuztal-Ferndorf von dieser Expertise profitieren.

Die neuen Räumlichkeiten, welche sich in der Marburger Straße 92 befinden, wurden komplett renoviert und bieten auf einer Fläche von 160 m² optimale Bedingungen für den Theorieunterricht. Dieser findet ab sofort montags und mittwochs von 18 Uhr bis 19:30 Uhr statt. Durch die enge Zusammenarbeit mit der Zentrale in Siegen besteht zudem die Möglichkeit, an insgesamt vier Tagen in der Woche Unterricht zu besuchen, was besonders für diejenigen attraktiv ist, die schnell und sicher ihren Führerschein erlangen möchten.

Die Lage der Fahrschule ist äußerst günstig, da sie nur einen kurzen Fußweg vom Ferndorfer Bahnhof sowie Bushaltestellen entfernt ist, was die Erreichbarkeit für die Schüler erleichtert.

Die Fahrschule Fahrerschmiede setzt auf moderne Ausbildungskonzepte, die den Lernprozess effektiv gestalten. Dazu gehören unter anderem vier Fahrsimulatoren, ein Smartboard sowie ein Gruppenarbeitsbereich. Diese Ausstattung ermöglicht es den Schülern, sich optimal auf die theoretische und praktische Prüfung vorzubereiten.

Interessierte sind herzlich eingeladen, sich persönlich vor Ort einen Eindruck zu verschaffen. Die Theoriezeiten in Siegen sind dienstags und donnerstags von 18:00 bis 19:30 Uhr. Die Kontaktdaten der Fahrschule lauten wie folgt:

Fahrerschmiede by Till Schilling

Marburger Straße 92

57223 Kreuztal-Ferndorf

Mobil Bina: 0176 / 977 458 15

Mobil Till: 0176 / 977 458 55

E-Mail: info@fahrerschmiede.net

Mehr Informationen finden sich auf der Webseite der Fahrschule:

fahrerschmiede.net

Mit der Neueröffnung der Fahrschule Fahrerschmiede in Kreuztal-Ferndorf haben angehende Führerscheinbesitzer nun eine erstklassige Anlaufstelle, um ihren Traum vom Fahren sicher und effizient zu verwirklichen.