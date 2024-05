Polizei erwischt Kfz-Aufbrecher auf frischer Tat

(wS/si) Siegen 22.05.2024 | In der Nacht von Freitag auf Samstag (18. Mai) hat eine Polizeistreife einen Kfz-Aufbrecher auf frischer Tat erwischt.

Die Beamten waren auf der Siegtalstraße unterwegs. Dabei fiel ihnen ein geparkter VW-Transporter am Straßenrand mit eingeschalteter Innenbeleuchtung auf. Die Polizisten näherten sich langsam dem Fahrzeug und konnten erkennen, wie ein polizeibekannter 46-jähriger Mann aus dem Pkw stieg. Bei der Kontrolle stellten die Ordnungshüter fest, dass der Serieneinbrecher das Autoradio bereits ausgebaut und in einer Plastiktüte mit weiterem Diebesgut verstaut hatte. Da wirkte auch die Aussage des 46-Jährigen, er habe gesehen, dass im Auto Licht gebrannt habe, welches er habe ausmachen wollen, wenig glaubhaft. Der Mann stand zudem im Verdacht, auch für weitere gleichgelagerte Delikte in der jüngeren Vergangenheit als Täter in Frage zu kommen. Daher nahmen ihn die Einsatzkräfte vorläufig fest. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen führte ihn die Staatsanwaltschaft Siegen dem Haftrichter vor. Dieser ordnete die Untersuchungshaft an.



.

