Spiritueller Sommer – Yoga in der Natur

(wS/bl) Bad Laasphe 28.05.2024 | Es findet wieder Yoga in der Natur statt. Yoga und Natur ist die optimale Verbindung in unserer hektischen Zeit, um wieder mehr Ausgeglichenheit, Lebensfreude, Regeneration und auch Vitalisierung zu spüren. Für den Yoga-Kurs, verbunden mit einem kleinen Spaziergang sind keine Vorkenntnisse notwendig, lediglich bequeme Kleidung sollte getragen werden. Je nach Witterung an Getränke denken.

Yogalehrerin: Iris Riethig

Datum und Uhrzeit: 05.06.2024 / 18:00 Uhr

Treffpunkt: Haus des Gastes Bad Laasphe / Veranstaltungsort: Kurpark Bad Laasphe

Kosten: 8,00 €

Anmeldung notwendig und möglich bis zum 05.06., 13:00 Uhr unter: 02752 898.

Foto: Klaus-Peter Kappest