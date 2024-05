Stadtsportverband Kreuztal zieht positive Bilanz bei Jahreshauptversammlung: Kontinuität im Vorstand und Würdigung langjähriger Sportler

(wS/sk) Kreuztal 26.05.2024 | Sehr positiv bewertete der Stadtsportverband anlässlich seiner Jahreshauptversammlung die Entwicklung des Sports in der Stadt Kreuztal. Vorstandsvorsitzender Michael Nothacker konnte die Vertreter der rund 40 Kreuztaler Sportvereine wieder in den Räumlichkeiten der Krombacher Brauerei begrüßen. Nicht nur die Anzahl der Sportvereine, auch der Mobilisierungsgrad in Kreuztal ist weitgehend konstant geblieben.

In Bezug auf die Zusammenarbeit mit der Stadt Kreuztal konnte der Vorsitzende berichten, dass der Kunstrasenplatz in der Moltkestraße im laufenden Jahr saniert wird und dass der Sportbetrieb an der Stählerwiese nicht durch eine geplante Bebauung des Parkplatzes gefährdet wird. Auch dazu hatte sich der Vorstand deutlich positioniert.

Bei den Vorstandswahlen wurde der zweite Vorsitzende Reiner Schmidt von der Versammlung, genau wie die Kassiererin Sonja Böcking, im Amt bestätigt. Auf Wunsch der Vereinsvertreter setzten auch der Beauftragte für Fußball, Holger Rintzner, und der Beauftragte für Sportabzeichen, Olaf Kanis, ihre Vorstandsarbeit fort.

Erfreulich ist in diesem Zusammenhang, dass im Jahr 2023 doppelt so viele Sportabzeichen wie im Vorjahr abgelegt wurden. Das Städtische Gymnasium mit 238 und die Clara-Schumann-Gesamtschule mit 220 Sportabzeichen waren die Spitzenreiter unter den Schulen. Wie jedes Jahr wurde das Engagement der Schulen mit einer kleinen Geldspende vom Stadtsportverband honoriert.

Im folgenden Jahr wird es auch wieder die Möglichkeit geben, im Stadion Stählerwiese das Sportabzeichen abzulegen. Termine hierfür sind der 31. Mai, der 5. Juli und der 6. September jeweils um 18 Uhr.

Außerdem konnte der Stadtsportverband vier „Sportabzeichen-Jubilare“ ehren. Tom Henrich und Heidi Arnold, beide vom TuS Ferndorf, hatten zum dreißigsten bzw. fünfunddreißigsten Mal das Sportabzeichen abgelegt. Karl-Heinz Plate vom TV Krombach und Hubert Geilen vom TV Eichen waren sogar zum fünfundvierzigsten Mal dabei.

