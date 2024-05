Tag der offenen Türe der BMW Ausstellung am Sonntag in Erndtebrück gut besucht

(wS/rb) Erndtebrück 26.05.2024 | Rund 300 Besucherinnen und Besucher mit etwa 250 Motorrädern konnten Rudolf Bald, Stiftungsgründer der gleichnamigen Rudolf-Bald-Stiftung-weiß-blau, und sein kleines Team am Sonntag in der BMW Ausstellung in Erndebrück begrüßen

Am Sonntag, den 26. Mai, konnten Stiftungsgründer Rudolf Bald und sein Team rund 300 Besucherinnen und Besucher in der BMW-Ausstellung in der Grimbachstraße 34 in 57339 Erndtebrück begrüßen. Erstaunlich viele von ihnen waren mit dem Motorrad angereist, darunter auch gut 30 Gespanne. Bei bestem Wetter konnte man so gemeinsam mit BMW- und Motorradfans aus nah und fern die Saison 2024 gebührend einläuten.

Unter den Besuchern waren viele Zweirad- und Klassikfreunde, die sich schon seit Jahren zum Saisonbeginn auf den Weg nach Erndtebrück zu Bals historischer Fahrzeugschau machen, um die mehr als 50 Fahrzeuge zählende Sammlung mit ganz besonderen Stücken, wie etwa einem der ersten BMW R 32 Motorräder aus dem Jahre 1923 oder den vielen historischen Sportmotorrädern mit Boxermotoren, zu besichtigen. Auch die Siegerländer Rennfahrer-Legende Siegfried Schauzu, einer der erfolgreichsten Gespann-Piloten in der Geschichte der seit 1907 ausgetragenen Isle of Man TT, schaute wieder einmal bei seinem Gespann vorbei, das eines der Highlights in der Ausstellung ist. Zwischen 1967 und 1975 fuhr er auf BMW mit den Beifahrern Horst Schneider bzw. Wolfgang Kalauch insgesamt neun Siege ein. Damit ist er der erfolgreichste deutsche Teilnehmer bei der Isle of Man TT.

Der nächste Termin mit einer Sonderöffnung ist auch schon bekannt. Im Rahmen der Museumsnacht 2024 öffnet das Motorradmuseum am Samstag, den 07.09.2024, von 18:00 bis 24:00 Uhr wieder seine Türen. Und zum Saisonende am 03.10.2024 ist ebenfalls von 10:00 bis 16:00 Uhr geöffnet.

Sorgen bereitet dem Team der Stiftung allerdings der Nachwuchs. Denn wie in so vielen ehrenamtlichen Bereichen drückt auch in der Stiftung Bald der Schuh beim Ehrenamt. Der Großteil der engagierten Zweiradfans ist inzwischen schon im gesetzten Rentenalter, Stiftungsgründer Rudolf Bald hat die 90 schon überschritten. Damit die überaus bemerkenswerte Ausstellung auch langfristig weiterhin aktiv bzw. geöffnet bleiben kann, macht man sich nun aktiv auf die Suche nach Nachwuchs.

Zweirad- bzw. Klassikfans jeglichen Geschlechts und Alters sind herzlich willkommen in der bunt gemischten Runde der Stiftung Weiß-Blau. Alles, was man mitbringen sollte, ist ein Interesse am Kulturgut Motorrad bzw. an historischen Fahrzeugen sowie ein wenig Zeit, um bei gemeinsamen Arbeitseinsätzen die Fahrzeuge sowie die Halle und das Gelände zu hegen und zu pflegen. Und an den zwei Tagen der offenen Tür, immer am letzten Sonntag im Mai und am Tag der Deutschen Einheit, ist Unterstützung beim Benzinreden, dem Kaffee- und Wurstverkauf sowie bei den Führungen gesucht.

Interessenten können den Pressesprecher der Stiftung, Arnd Dickel, unter info@bmw-ausstellung.de oder über den Facebook-Kanal gerne kontaktieren.