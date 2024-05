Zeitzeugin und Holocaust-Überlebende Dr. Michaela Vidláková erzählt aus ihrer Lebensgeschichte

(wS/cjz) Siegen 29.05.2024 | Dr. Michaela Vidláková wurde 1936 in Prag in eine jüdische Familie geboren. Schon früh erlebte Sie die Verfolgung durch die Nationalsozialisten. Die Nationalsozialisten deportierten sie zusammen mit ihrer Familie kurz vor ihrem 6. Geburtstag nach Theresienstadt. Die Familie überlebte nur mit Glück.

Dr. Michaela Vidláková besucht den Kreis Siegen-Wittgenstein schon seit vielen Jahren. In diesem Jahr ist sie in der Woche vom 10.06. bis 14.06. zu Gast in Siegen. Sie hält insgesamt neun Vorträge, den Großteil davon nicht-öffentlich an Schulen. Im vergangenen Jahr hörten etwa 600 Schülerinnen und Schüler ihre Lebensgeschichte. In Zeiten eines zunehmenden Rechtradikalismus, Populismus und Antisemitismus ist es besonders wichtig, gerade auch junge Menschen über die historische Dimension des Holocaust zu informieren.

Die Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit Siegerland e. V. und der Kreisjugendring Siegen-Wittgenstein e. V. laden für Donnerstag, 13.06., um 19 Uhr zu einem öffentlichen Abendvortrag von Frau Dr. Vidláková ein. Der Vortrag findet im No Limits, Bernhard-Weiss-Platz 5-6, 57271 Hilchenbach-Dahlbruch statt. Der Eintritt ist frei.

Der Zeitzeugenbesuch wird unterstützt von der Gisbert und Herta Baranski-Kopperschläger-Stiftung.

Dr. Michaela Vidláková

