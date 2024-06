21 Jahre Aufsichtsrat: Klaus-Peter Kraft beendet sein Ehrenamt bei der Volksbank

(wS/vo) Siegen 14.06.2024 | Nach langjähriger Tätigkeit als Aufsichtsrat bei der Volksbank in Südwestfalen scheidet der Siegener Klaus-Peter Kraft mit Abschluss der Vertreterversammlung 2024 als aktives Gremiumsmitglied aus.

Bei der Vertreterversammlung bedankten sich Aufsichtsratsvorsitzender Prof. Dr. Sven Keller und Volksbank-Vorstände Roland Krebs und Jens Brinkmann für die gute Arbeit und den Einsatz für die Genossenschaftsbank.

Von den Vertretern gewählt, brachte Kraft als Steuerberater eine essenzielle Expertise mit in das Gremium ein. Er war ein geschätztes Mitglied und Aufsichtsratsvorsitzender Keller bedankte sich für die gute Zusammenarbeit.

Während der langjährigen Tätigkeit hat er die zunehmende Bürokratisierung miterlebt. Immer mehr Aufsicht und Regulatorik kamen dazu – und damit immer mehr Anforderungen auch an den Aufsichtsrat. Aber auch die stetige Entwicklung zur heutigen Volksbank in Südwestfalen hat Kraft mitgestaltet. Die weit verzweigten Wurzeln der ursprünglichen Volksbank im Märkischen Kreis und Volksbank Siegerland galt es auch im Rahmen des Aufsichtsgremiums zusammenzuführen. Dabei stellte sich Kraft durch seinen Blick nach vorne heraus und war nicht zuletzt deswegen ein geschätztes Mitglied des Gremiums.

Mit seinen tiefgehenden Fragen hat er die Arbeit des Aufsichtsrates immer konstruktiv vorangebracht. „Es ist wichtig, dass man solche Leute hat“, stellte Keller heraus.

Vorstandssprecher Roland Krebs steckte ihm die silberne Ehrennadel des Genossenschaftsverbandes für mehr als zwei Jahrzehnte Engagement an. Kraft freute sich über die Auszeichnung und bedankte sich für die vielen guten Jahre. „Es ist wirklich eine klasse Bank und es hat Spaß gemacht, auch mit meinen Kolleginnen und Kollegen vom Aufsichtsrat zusammenzuarbeiten. Vielen herzlichen Dank.“

Neben Kraft scheiden zum Abschluss der Vertreterversammlung mit Rochus Schulz und Jörg Kohlhage zwei weitere Organmitglieder vor dem Hintergrund einer langfristig geplanten Verkleinerung des Aufsichtsgremiums der Volksbank aus. Acht Mitglieder des bisherigen Aufsichtsrates wurden im Rahmen turnusmäßiger Wahlen wiedergewählt: Prof. Dr. Sven Keller, Brigitta Wallmann, Kai Dörnbach, Melanie Regina Klein, Dr. Peter Koopmann, Dr. Sven Simons, Peter Tweer und Klaus Peter Zahn. Bereits einige Tage zuvor waren vier aus dem Kreis der Mitarbeiter gewählte Vertreter im Aufsichtsrat der Bank bestätigt worden: Heinz Griesenbruch, Uta Hilden, Uwe Seelbach und Jan Zanger.