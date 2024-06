40-jähriger Mann aus Siegen-Weidenau vermisst – Polizei sucht mit Öffentlichkeitsfahndung

(wS/ots) Siegen 18.06.2024 | Die Polizei sucht derzeit nach einem 40-Jährigen, der seit Montagmorgen (17.06.2024) vermisst wird. Der Mann verließ gegen 08:30 Uhr seine Wohnanschrift an der Edith-Langner-Straße in Siegen-Weidenau in Richtung seiner Arbeitsstätte, wo er jedoch nicht ankam. Nach jetzigem Stand ist er fußläufig unterwegs.

Bisherige Suchmaßnahmen waren nicht erfolgreich. Ermittlungen der Kriminalpolizei ergaben Hinweise, dass sich der Vermisste möglicherweise am Montagnachmittag noch im Umfeld seiner Wohnanschrift aufgehalten haben könnte. Eine Eigengefährdung kann nicht ausgeschlossen werden.

Ein Foto des Vermissten gibt es in der Öffentlichkeitsfahndung im Fahndungsportal unter folgendem Link: https://polizei.nrw/fahndung/138467

Der Vermisste kann wie folgt beschrieben werden:

- männlich - asiatischer Phänotypus - kräftige Statur - kurze schwarze Haare - kein Bart - Brille - evtl. grauer Kapuzenpullover - blaue Jeans - evtl. weiße Sneaker

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der 0271/7099-0 entgegen.