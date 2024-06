Collegium vocale feiert Choral Evensong zum Orgeltag Westfalen

(wS/cs) Siegen 01.06.2024 | Das Collegium vocale des Bach-Chores Siegen lässt seine Spielzeit am 16. Juni mit einem festlichen Abendgottesdienst ausklingen. Die musikalische Andacht, welche ihre Wurzeln in den

jahrhundertealten Traditionen der anglikanischen Kirche hat, findet am 16. Juni gemeinsam mit Pfr. Ralph van Doorn in der Martinikirche Siegen statt. Bis heute wird der Choral Evensong täglich in den großen Kathedralen Englands gefeiert und ist geprägt von festlicher Chormusik.

Er eröffnet Raum für Ruhe, Besinnung und Gottesbegegnung und lädt die Zuhörenden durch viele musikalische Beiträge zur spirituellen Einkehr ein.

Zum Anlass des dritten westfälischen Orgeltages hat das Collegium vocale Siegen unter der Leitung von Kantor Peter Scholl sowohl besinnliche als auch ergreifende Musik für Chor und Orgel ausgesucht. Die farbenreiche Orgel der Martinikirche, gespielt von Mathias Scheer, nimmt eine wichtige Rolle in vielen Chorwerken ein und bringt diese in besonderer Weise zur Geltung.

Mit über 100 Events und Beiträgen zeigt sich die kulturelle Vielfalt Westfalens an diesem Tag in besonderem Ausmaß, so gibt es vielerorts Workshops und Orgelkonzerte in Zusammenarbeit mit diversen anderen Künsten.

Der Eintritt zum Evensong am 16. Juni um 19.00 Uhr in der Martinikirche Siegen ist frei, Spenden werden erbeten.

Foto: Bach-Chor Siegen