FC Ebenau startet im Damenfußball mit neuem Trainer durch!

(wS/bb) Bad Berleburg 20.06.2024 | Ein Aufbruch mit neuem Trainer und neuen Konzepten – weitere Verstärkungen, auch Anfängerinnen, sind herzlich willkommen.

Die alte Saison 2023/24 ist gerade erst ein paar Wochen zu Ende, und schon laufen die Vorbereitungen für die neue Saison 2024/25. Beim FC Ebenau hat man die letzte Saison gründlich evaluiert, die Rahmenbedingungen im Fußball – speziell im Damenfußball in Siegen-Wittgenstein – betrachtet und entsprechende Lehren gezogen. Das bedeutet, dass man das Trainerumfeld in der Region untersucht hat, die Schwierigkeiten berücksichtigt hat, ein Ehrenamt zu besetzen, und sichergestellt hat, dass ausreichend Spielerinnen für eine Saison zur Verfügung stehen. Zugleich möchte man aber etwas aufbauen: eine Mannschaft, die man als Kollektiv erkennt, eine moderne Spielkultur und -philosophie vermitteln sowie attraktiven Fußball spielen. Jede einzelne Spielerin soll gefördert und die Mannschaft und der Verein insgesamt verbessert werden.

Dies kann nur gelingen, wenn man einen neuen Weg geht. Dieser neue Weg wurde in einem „alten Bekannten“ als Trainer gefunden: Nicolas „Nico“ Loerkens. Er war selbst Spieler in höheren Ligen und Auswahlmannschaften, ist Lizenzinhaber als Fußballehrer sowie Inhaber der B-Lizenz als Fitnesstrainer. Nach sieben Jahren Abstinenz vom Fußball aus familiären Gründen steigt er nun als Trainer der Damenmannschaft des FC Ebenau wieder ein. Ein „alter Bekannter“ ist er deshalb, weil er lange beim FC Ebenau und dem Unterverein TuS Elsoff spielte und bis heute stets Mitglied des Vereins war, sodass er die Struktur des Vereins gut kennt. Zudem war er 2016/17 zusammen mit Thomas Houda Trainer der B-Juniorinnen des Vereins. Nach unseren Archivdaten wurde man in diesem Jahr Kreismeister und Pokalsieger mit den B-Juniorinnen und als beste Nachwuchsmannschaft ausgezeichnet.

Das ist schon mal ein sehr gutes Omen, wobei es nun um die Damenmannschaft geht. Hinzu kommt, dass er sogar noch einige Spielerinnen von damals kennt, die nun „alterstechnisch“ bei den Damen spielen. Auch das „Gespann“ mit Thomas Houda als Co-Trainer und Betreuer steht wieder.

Auf die Frage hin, was Loerkens‘ Ziele sind, sagte er: „Ich möchte eine Mannschaft formen, mit einem breiten Kader und jede Spielerin individuell verbessern. Schwerpunkt ist aber das Kollektiv, das heißt, es soll etwas in Breite und Tiefe aufgebaut werden, sodass der FC Ebenau wieder dort spielen kann, wo er aus meiner Sicht hingehört. Es ist so viel Potenzial vorhanden, das gefördert und abgerufen werden muss. Natürlich bedeutet dies auch harte Arbeit und möglicherweise einen langen Weg, aber ich denke, dass es das wert ist und dass man für harte kontinuierliche Arbeit in der Regel auch belohnt wird. Moderne Trainingsmethoden und zielgerichtete Techniken des Fußballs bilden dabei die Basis. Selbstverständlich wird es auch mal Rückschläge geben, aber daraus müssen wir lernen und stärker zurückkommen.“ „Erfolg ist aber auch nicht alles im Sport. Wenn man diesen mit Spaß und Teamspirit ergänzt, läuft vieles besser“, fügte er mit einem Zwinkern und Lächeln hinzu.

Bei diesem „Neustart“ im Damenfußball sind Verstärkungen für den Kader immer willkommen, egal ob erfahrene Spielerinnen oder Anfängerinnen. Nicolas Loerkens ergänzte: „Wir alle haben irgendwann mal angefangen oder mussten uns neu orientieren, und bei uns ist jede Spielerin herzlich willkommen. Einfach mit dem FC Ebenau, mir, Thomas Houda oder einer der aktiven Spielerinnen Kontakt aufnehmen. Die Möglichkeit, bei uns reinzuschnuppern, besteht immer ohne jegliche Verpflichtung. Wir und vor allem die Mannschaft würden sich freuen.